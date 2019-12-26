В Кремле сделали заявление о завершении строительства "Северного потока – 2"

Фото: kremlin.ru

Кремль рассчитывает, что строительство "Северного потока – 2"будет завершено "чем раньше, тем лучше". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", – сказал представитель Кремля.

Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь. "Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул Песков.

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Также Песков не стал уточнять, о каких именно мощностях и технических средствах для достройки трубопровода идет речь, предложив обратиться с этим вопросом к участникам проекта.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что до завершения российского проекта "Северный поток – 2" осталось проложить 160 километров труб и трубопровод будет завершен вопреки санкциям.

Как сообщалось, что Россия не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока – 2", против которого США ввели санкции.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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