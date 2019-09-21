Рынок земли в Украине: в Минэкономики назвали размер госпомощи фермерам

В 2020 году будет продано не больше 5% земли, считают в ведомстве

/ Фото: Pixabay

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С открытием рынка земли в Украине, желающих продать паи будет не более 10%. Исходя из таких расчетов, в проекте госбюджета и заложили сумму 4,4 млрд грн на компенсацию ставки по кредитам для фермеров.

Об этом сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Расчеты базировались на том, что нет готовности больше 7-10% продавать, а реально технически будет продано не более 5%. У нас 27 млн паевых земель, 5% – это 1 млн 350 тыс. И, согласно оценкам, цена будет в среднем 1,5 тыс. долл (эквивалент 40 тыс. грн). Ставка НБУ 16,5 % – мы ее компенсируем. Учитывая, что рынок будет с 1 октября, то есть не на целый год, то сумма нужна меньше. Хотя 4,4 млрд грн мы посчитали, исходя из того, что рынок будет с 1 июля, а он будет квартал", – сказал он.

Также в министерстве рассчитывают на финансовый ресурс от мировых доноров и банков.

"Кроме поддержки из бюджета, и Всемирный банк, и ЕБРР, и другие партнеры готовы запускать сюда свои инструменты. Более того, я уверен, что если рынок будет запущен без ограничений, он станет интересен банкам. Банки дополнительно туда переформатируют свои дополнительные ресурсы", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, низкий процент желающих продать пай связан с ожидаемым ростом арендной платы на гектар.

"Если цена на рынке из-за увеличения спроса будет расти, то и цена на аренду будет расти. Зачем мне продавать, если у меня будет расти цена аренды. То есть я могу подождать, пока этот актив в цене вырастет и еще за это время получу больше денег. То есть, по сути, будут продавать те, кто не хочет (хозяйствовать на земле. – Ред.) или что-то случилось в семье, заболел человек или деньги нужны для какого-то другого бизнеса", – объяснил министр.

На вопрос, почему в проекте бюджета нет ряда других программ господдержки аграриев, которые действовали ранее, министр ответил, что "у нас страна бедная, и деньги всех налогоплательщиков должны использовать очень осторожно на самые приоритетные вещи".

"Мы считаем, что сегодня запуск рынка земля даст толчок для развития села, роста экономики в селе. Поэтому мы хотим те деньги, которые есть, направить на запуск наиболее критичного механизма", – сказал он.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

19 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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