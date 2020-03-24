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В Минэкономики определили самую важную задачу во время пандемии

24 марта, 18:38

Виктория Подолянец

В министерстве озадачены тем, как сохранить рабочие места, пока мир борется с коронавирусом

Сохранение занятости населения станет одной из ключевых задач правительства на период карантина. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Учитывая условия, в которых сейчас находится Украина, в частности, из-за введения карантина и принятия других мер по предотвращению распространения COVID-19, ключевым является вопрос занятости населения. В основе всех действий, которые осуществляют Кабмин и Минэкономики, лежит цель максимально сохранить рабочие места и разработать пакет предохранителей для возможных рисков", – цитирует пресс-служба министра Игоря Петрашко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что деиндустриализация экономики приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли, уверены эксперты. А падение ВВП – к инфляции и девальвации гривни.

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Пандемия коронавируса может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек. К таким выводам пришли в Международной организации труда.

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работа карантин Минэкономики рынок труда коронавирус пандемия занятость Игорь Петрашко

Источник: Сегодня

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