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В Минфине объяснили, как будет происходить бюджетный процесс: на что повлияет коронавирус

17 апреля, 22:18

Виктория Подолянец

Стабилизация ситуации с пандемией позволит разработать планы для среднесрочного бюджетного планирования

Бюджетный процесс в Украине в текущем году будет осуществляться с учетом влияния коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Там отметили общую неопределенность относительно сроков преодоления пандемии COVID-19 и масштабов ее влияния на мировую экономику и, в частности, экономику Украины.

"Вариативность экономических прогнозов развития различных стран чрезвычайно велика. Для Украины прогнозы темпов изменения реального ВВП в текущем году также находятся в очень широком диапазоне – от роста на 1% до падения на 7,5%. При этом международные финансовые институты не предоставляют прогнозы на последующие несколько лет: даже МВФ и Всемирный банк дают прогнозные оценки роста экономик стран мира только на 2020 и 2021 годы", – подчеркнули в Минфине.

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Согласно одобренному правительством Украины прогнозу, на котором основываются изменения в государственный бюджет на 2020 год, реальный ВВП страны в 2020 году сократится на 4,8%. При этом был обновлен лишь прогноз на 2020 год.

"Значительная степень неопределенности относительно развития мировой экономики в текущем году делает невозможным разработку надежного макропрогноза на 2021-2023 годы, который должен лечь в основу среднесрочной бюджетной декларации", – отметили в министерстве.

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Также сообщается, что стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы.

"Сейчас усилия Минфина направлены на финансирование мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Одобренные изменения в госбюджет на 2020 год предусматривают направление средств на медицинские нужды, помощь уязвимым группам населения, а также поддержку бизнеса", – рассказали в Минфине.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 4,2%, а инфляция вырасти до 7%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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бюджет госбюджет Минфин экономический кризис коронавирус бюджет-2020

Источник: Сегодня

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