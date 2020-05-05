В Минфине рассказали о доходах госбюджета: каких налогов собрали больше всего

Доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года - на 86,1%

/ Фото: katemangostar / Freepik

Доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из этой суммы почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка, который ежегодно перечисляет в госбюджет часть своей прибыли.

"Учитывая сроки уплаты налогов и сборов, основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в отчетном периоде, были: налог на доходы физических лиц и военный сбор – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд грн", – рассказали в Минфине.

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Кроме того, 19,6 млрд грн поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей. Одновременно возмещение НДС составило 12 млрд грн.

По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом 33 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

"Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период", – отметили в Минфине.

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Всего от размещения ОВГЗ, по данным министерства, на финансирование госбюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долларов и 300 млн евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

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При этом отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Государственной казначейской службе обнародовали информацию о доходах госбюджета в апреле, которые снизились на 11,6%.

Как отмечает казначейство, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн. Это на 36,4% меньше от запланированного.

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Налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана.

Напомним, в апреле 2020 года поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.

Госбюджет Украины за январь-март 2020 года сведен с дефицитом 32,7 млрд грн. По общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн.

Отметим, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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