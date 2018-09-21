В МВФ оценили итоги работы миссии в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине провела конструктивные дискуссии. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сделал заявление о работе миссии в Украине, сообщает пресс-служба представительства МВФ.

"В течение двух последних недель миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий", – отметил Люнгман.

Он также подтвердил слова главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса о том, что МВФ продолжит переговоры с Украиной и после окончания миссии.

"Соответствующие обсуждения продолжаются", – сказал Люнгман.

Напомним, 19 сентября в Киеве завершила работу техническая миссия Фонда. В процессе работы миссии, 14 сентября, представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что МВФ изменил программу для Украины с EFF на stand-by. Она уточнила, что программа международной помощи stand-by дается странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Представители МВФ эту информацию не подтверждали.

Также правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

Кроме того, в Минфине ранее сообщали, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы. Власти ожидают, что очередной транш МВФ поступит в Украину до конца 2018 года. Национальный банк рассчитывает на получение средств уже осенью.

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Подробнее о перспективах работы с МВФ читайте на сайте "Сегодня" в материале "МВФ и Украина: почему нам точно выделят очередной транш".