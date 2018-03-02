В "Нафтогазе" прокомментировали идею "Газпрома" разорвать контракты на поставку и транзит газа

Такие действия российский газовый монополист подает как реакцию на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту

НАК "Нафтогаз Украины" не получал от "Газпрома" каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что российский газовый монополист намерен расторгнуть договоры с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа. Об этом рассказали в пресс-службе украинской компании.

Отметим, "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом", заявил глава правления россиской компании Алексей Миллер.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – заявил Миллер.

Такие действия в "Газпроме" подаются как реакция на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Глава правления российской компании считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Кроме срыва поставок газа, "Газпром" также уменьшил давление на входе в украинскую ГТС, что поставило под угрозу транзит газа в Европу. Это нарушает требования транзитного контракта. Украина уже официально предупредила Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за действий "Газпрома".

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.