В Пенсионном фонде рассказали, на основе какой зарплаты пересчитают пенсию

/ Фото: пресс-центр НБУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2019 года, которая согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 476 грн 84 копейки.

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Напомним, в Украине право на пенсию по возрасту имеют украинцы, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж. Но так как в стране продолжается пенсионная реформа, количество необходимого для выхода на пенсию стажа ежегодно растет.

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"Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет", – напомнили в начале января 2020 года в Пенсионном фонде.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии – это стало возможным благодаря увеличению уровня прожиточного минимума в стране. Поскольку минимальная пенсия в Украине равна уровню прожиточного минимума, с января она составит 1 638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1 712 и 1 769 грн соответственно. В марте пенсионеров ждет индексация по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", но конкретные цифры будут опубликованы в конце января.

В эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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