В США отрицают кризис, хотя число заболевших коронавирусом велико – Аслунд

Сейчас в США каждый день умирает по тысяче человек

Во время пандемии коронавируса США наследуют самую худшую политику Беларуси и Бразилии, отрицая кризис. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, который дал интервью сайту "Сегодня" – "Для кредита МВФ закон о банках нужно принять быстро".

По его мнению, у США нет федеральной политики.

"Это либо государственная, либо городская политика. Сейчас в США каждый день умирает по тысяче человек. В то время как в Украине чуть больше тысячи инфицированных. Украина, как и многие европейские страны, проводит гораздо более разумную политику по защите своих граждан", – говорит Аслунд.

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Ситуация с безработицей в США рискует стать катастрофической. Более 10 млн человек обратились за пособиями по безработице. В то же время президент США Дональд Трамп говорил, что к Пасхе США восстановят экономическую и деловую активность.

"Трамп больше заботится о крупных корпорациях и полностью проигнорировал реальную ситуацию. Если вы сравните пандемию коронавируса с эпидемией SARS, когда президентом был Джордж Буш (вначале 2000-х была вспышка атипичной пневмонии), в США было только 8 тыс. инфицированных и менее 800 умерших. Потом была пандемия гриппа H1N1 в 2009 году, в результате чего погибло больше людей, но, в конце концов, Штаты ее прошли. Но Трамп упразднил пандемические институты и учреждения в Америке и урезал их финансирование", – отмечает Аслунд.

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Он полагает, что Соединенным Штатам предстоит столкнуться с массовой безработицей. Она достигнет масштабов с 1930-х годов и, если не будет никакой слаженной координации по борьбе с коронавирусом, все это может продлиться до конца года.

"Можно предположить, что пару сотен тысяч умрет – в четыре раза больше, чем во вьетнамской войне, когда погибло 58 тыс. человек. И это приведет к затяжному падению производства. Сейчас в Вашингтоне все закрыто, как и в Мэриленде. Но в штатах, где республиканские правительства, не было сделано ничего, все открыто, как, к примеру, в Западной Флориде или Алабаме", – рассказывает Аслунд.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США запасли более 29 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом и около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

В США число жертв новой пневмонии достигло рекордных 1 736 за сутки.

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