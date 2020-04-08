Для кредита МВФ закон о банках нужно принять быстро – интервью с Андерсом Аслундом

Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с МВФ на $8 млрд. Неделю назад на внеочередном заседании Верховная Рада дала старт земельной реформе и приняла в первом чтении так называемый закон о банках, на которых настаивает фонд. Однако, ко второму чтению к закону о банках уже подано 5 тыс. поправок, а подписание земельной реформы заблокировано – в Раде зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования.

По словам старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, Украине нужно поспешить, потому что в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии, уже 80 стран обратились за помощью к МВФ. Владимир Зеленский прямо сказал, что без денег Фонда Украину ждет дефолт. В интервью сайту "Сегодня" Андерс Аслунд рассказал, почему для МВФ так важно принятие закона о банках, и что будет, если Украина не получит кредит фонда.

Андерс Аслунд о лучшем способе контролировать пандемию

- Давайте начнем с влияния пандемии коронавируса и всеобщего карантина на мировую экономику. Каких последствий вы ожидаете?

- Если взглянуть на это в более широком смысле, самый лучший вариант контролировать пандемию – это остановить все: услуги, тяжелую промышленность, добычу полезных ископаемых… Да, сельское хозяйство не на паузе, но услуги, которые с ним связаны, остановлены. В среднем в структуре современных экономик услуги составляют 70% ВВП. Конечно, некоторые услуги продолжают оказываться: транспорт, продовольственные рынки и супермаркеты работают для людей. Однако, около 30% ВВП остановлено. И если это продлится три месяца, то будет стоить мировому ВВП около 7,5%. Проще говоря, это большая катастрофа.

Первое, о чем нужно думать, это здоровье людей. Вы не сможете запустить экономику без здоровых граждан. Только некоторые республиканцы могут так думать. В этом есть большая разница между США и ЕС. Штаты выделили огромные средства на субсидирование крупного бизнеса. Это применялось в России в 2008-2009 гг. – огромное субсидирование олигархов и больших корпораций, что привело к декаде стагнации. Европейские же правительства поддерживают людей, которые продолжают получать зарплаты, даже если их работодатели временно остановили деятельность. Поэтому в Европе не будет массовой безработицы. В США только за последние несколько недель без работы остались 10 млн человек. И эта цифра продолжает расти. Ожидается, что без работы останутся около 30 млн американцев. США попросту уничтожили большую часть предпринимательского сектора.

/ Фото: Сегодня

- Какие страны больше всего пострадают? Еще до пандемии коронавируса у Италии была серьезная проблема с дефицитом бюджета.

- Это большая проблема. Италия очень пострадала от коронавируса. Но даже до этого у ЕС не было политики по отношению к Италии, которая оказалась в кризисной ситуации по вине плохого менеджмента. С пандемией коронавируса Италии просто не повезло. И сейчас это проблема европейской солидарности. Италия может стать серьезным ударом по ЕС.

- Вы правильно сказали, ситуация с безработицей в США рискует стать катастрофической. Более 10 млн человек обратились за пособиями по безработице. В то же время Трамп говорил, что к Пасхе США восстановят экономическую и деловую активность. Это вообще возможно?

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Андерс Аслунд о перспективах для мировой экономики

- В этом США наследуют самую худшую политику Беларуси и Бразилии, отрицая кризис. Первое, что нужно сказать – у США нет федеральной политики. Это либо государственная, либо городская политика. Сейчас в США каждый день умирает по тысяче человек. В то время как в Украине чуть больше тысячи инфицированных. Украина, как и многие европейские страны, проводит гораздо более разумную политику по защите своих граждан. Трамп же больше заботится о крупных корпорациях и полностью проигнорировал реальную ситуацию. Если вы сравните пандемию коронавируса с эпидемией SARS, когда президентом был Джордж Буш (вначале 2000-х была вспышка атипичной пневмонии – Авт.), в США было только 8 тыс. инфицированных и менее 800 умерших. Потом была пандемия гриппа H1N1 в 2009 году, в результате чего погибло больше людей, но, в конце концов, Штаты ее прошли. Но Трамп упразднил пандемические институты и учреждения в Америке и урезал их финансирование.

- Ваш прогноз по американской экономике?

- Стоит ожидать массовой безработицы, какой в США не было с 1930-х. Если не будет никакой слаженной координации по борьбе с коронавирусом, все это может продлиться до конца года. Можно предположить, что пару сотен тысяч умрет – в четыре раза больше, чем во вьетнамской войне, когда погибло 58 тыс. человек. И это приведет к затяжному падению производства. Сейчас в Вашингтоне все закрыто, как и в Мэриленде. Но в штатах, где республиканские правительства, не было сделано ничего, все открыто, как, к примеру, в Западной Флориде или Алабаме.

- Получается, Китай сейчас в лучшем положении?

- Да, в намного лучшем. Конечно, они должны были у себя раньше все закрыть. Но США не сделали до сих пор даже этого.

- В то же время Россия предоставила США свою помощь. И украинские эксперты указывают на то, что оборудование, которое было поставлено в Штаты, было произведено на подсанкционных российских заводах. Вы что-то слышали об этом?

- Нет. Но вся эта помощь, безусловно, – часть российской пропаганды. Если вы заметили, Трамп оказал помощь Китаю в начале февраля, как и Северной Корее. Теперь помощь России Штатам, что указывает на поощрение диктаторов.

Андерс Аслунд: о перспективах сотрудничества с МВФ

- Хорошо. Давайте теперь поговорим об Украине. Еще в декабре МВФ предложил нам трехлетнюю стабилизационную программу на $5,5 млрд. Мы приблизились к ее подписанию?

- Да. Для подписания новой кредитной программы необходимо принятие двух законов. Закон о земельной реформе уже принят. Так называемый банковский закон нужно принять во втором чтении. И это надо сделать быстро. Поскольку уже сейчас 80 стран обратились к МВФ за финансированием. Что сейчас происходит? Международные финансовые рынки попросту заморожены для развивающихся экономик. Частное финансирование тоже негде получить. Все, на что вы можете надеяться, это государственное или межгосударственное финансирование. Все сейчас зависит от МВФ. Поэтому, если вы не получите финансирование МВФ, вы не получите ничего.

Андерс Аслунд о финансовой панике из-за коронавируса

- Президент Зеленский честно сказал, что без кредита МВФ Украину ждет дефолт. Хотя, казалось, что в прошлом году украинская экономика стабилизировалась. Понятно, что коронавирус – не причина столь глубокого кризиса. Почему это произошло?

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- По большей части это связано с отставкой правительства, что полностью подорвало доверие к Украине. Сейчас этот кредит доверия к продолжению реформ в Украине пересматривается. Переломным моментом стало 30 марта (когда в Верховной Раде проголосовали законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Авт.). Но, повторюсь, с конца февраля международные финансовые рынки заморожены. Никто сейчас не будет инвестировать в украинскую экономику. Единственные безопасные на сегодня валюты – это доллар, швейцарский франк и, возможно, японская иена. Другие валюты падают. Что мы еще увидели за последний месяц, – это настоящая финансовая паника. И Украина – одна из многих жертв этой паники. Мы ожидали, что в этом году украинская экономика вырастет на 4%. Теперь же из-за коронавируса мы прогнозируем падение западных экономик на 8%. Возможно, Украина будет немного в лучшем положении.

- Давайте подробно поговорим о принятых 30 марта двух законах, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Закон о рынке земли был изменен, да и фактическое открытие рынка земли отложено до июля 2021 года. Получается, в таком виде для МВФ это не реформа, потому что она не принесет существенных доходов в украинский бюджет уже в 2020 году.

- МВФ попросту хотел реформу рынка земли. Это Всемирный банк недоволен изменениями, которые были внесены в закон. МВФ не вникает в эти детали и для него они не важны. Государственные доходы – не маркер для МВФ.

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- Окей. Но похожая ситуация сейчас складывается и с банковским законом, который, по сути, про ПриватБанк. Ко второму чтению уже подано более 5 тыс. поправок. На чем здесь настаивает МВФ?

- Этот закон очень важен для МВФ, который проговаривал в деталях документ с Министерством юстиции. Как вы и сказали – главное, чтобы ПриватБанк не вернули Коломойскому и Боголюбову (бывшие собственники банка – Авт.). Но этот закон также и о сотне других банков, которые НБУ поддерживал с 2014 года. Поэтому для МВФ важна также судьба всех этих банков, а не только "Привата". В этом законе больше ста страниц, если я не ошибаюсь. Это большой закон, который покрывает все возможные банки. И МВФ будет это очень жестко контролировать. Поэтому, если будут попытки поменять эти формулировки в законе, МВФ это не устроит.

- Владимир Зеленский также сказал, что первый транш от МВФ будет около $2 млрд. Но если ВР не примет закон о банках, сможем ли мы получить деньги только за, условно, земельную реформу?

- Нет. Два этих закона должны быть приняты. Процедура такая: как только эти два закона будут приняты, МВФ в течение двух недель примет решение о выделении транша. Глава НБУ и министр финансов все это подпишут, и на следующий день вы получаете деньги.

- Давайте поговорим о пессимистическом сценарии. Если мы не получаем кредит МВФ, что тогда? Дефолт?

- Будет серьезный финансовый кризис. Необязательно дефолт, но это вполне вероятно.

- Некоторые украинские олигархи говорят, что в дефолте нет ничего плохого…

- Это Коломойский говорит. Он хочет скупить украинские активы, имея огромные суммы денег за границей. Коломойский просто ищет выгоды для себя за счет украинского народа.

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