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В Украине действуют новые тарифы на газ: подробности

6 января, 15:48

С 1 января 2020 года украинцам ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

/ Фото: Pixabay

Начиная с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "рыночный".

Цена зависит от региона. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ровно, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге. Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

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  • Было: 68,3 грн (в 2019-м);
  • Будет: 79,2 грн (в 2020-м).

За плиту и подогрев воды газом:

  • Было: 217,3 грн (в 2019-м);
  • Будет: 252 грн (в 2020-м).

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы.

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"С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Донецкой области жителям нескольких городов снизили коммунальные расценки на тепло и горячую воду. Как сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, платежки, рассчитанные по новым сниженным тарифам, придут уже в январе.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что региональные власти начали пересматривать тарифы на отопление, поэтому для жителей ряда городов сумма в платежках за тепло будет меньше до 30%.

А в конце декабря в студии новостей "Сегодня" Гончарук заявил, что уже в декабре граждане Украины ощутят удешевление газа. Причем, по словам премьера, те, кто пользуется индивидуальным отоплением, то есть – покупает газ, уже видят серьезный прогресс.

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Источник: Обозреватель

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