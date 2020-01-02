Жителям Донецкой области снизили тарифы на тепло и горячую воду

В Донецкой ОГА рассказали, кому и на сколько снизят платежки

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Донецкой области жителям нескольких городов снизили коммунальные расценки на тепло и горячую воду. Как сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, платежки, рассчитанные по новым сниженным тарифам, придут уже в январе.

Так, на 23,7% была снижена стоимость тепла и горячей воды абонентам "Мариупольгаза", на 16% – теплосетей Угледарского городского совета, на 12% – компании "Бахмут – Энергия", на 11,8% – коммунального предприятия "Краматорская теплосеть", на 10% – "Покровсктеплосети"; на 9% – "Донецктеплокоммунэнерго".

"Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше", – добавил Кириленко.

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Напомним, с декабря 2019 года в столице "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

Кроме того, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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