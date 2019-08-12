В Украине начали сеять озимый рапс

По данным Минагрополитики, сев рапса под урожай 2020 года стартовал в 11 областях страны

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В 11 областях Украины начался сев озимого рапса под урожай 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 12 августа, пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее озвучившая данные по уборке ранних зерновых и зернобобовых.

"Уже посеяно 52,6 тыс. га рапса, или 5% к прогнозу (1,1 млн га). Потребность в семенах озимого рапса составляет 6 тыс. тонн, а прогнозируемая обеспеченность – 6,2 тыс. тонн, или 105%", – говорится в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (1 июля – 30 июня) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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