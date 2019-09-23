В Украине назвали ТОП-5 регионов по приросту розничной торговли

Госстат подвел итоги за восемь месяцев 2019 года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2019 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 сентября.

В августе этого года он вырос на 6,7% относительно показателя августа-2018, а июля-2019 – на 3,4%.

Ведомство также разместило инфографику, на которой показало индексы оборота розничной торговли. Рост показателя в январе составил 6,3%, январе-феврале – 6,8%, январе-марте – 7,4%, январе-апреле – 7,9%, январе-мае – 9,6%, январе-июне – 10,3%, а январе-июле – 10,1%.

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Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в течение восьми месяцев наблюдался в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16%), Черкасской (на 14,2%) областях, а также в Киеве (на 14,5%).

Новости "Сегодня" писали, что оборот розничной торговли в Украине по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м в сопоставимых ценах увеличился на 6,1%.

Несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в стране производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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