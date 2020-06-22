В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками

После снижения цены на газ в прошлом месяце "Нафтогаз Украины" вновь уменьшил оптовую цену на газ для потребностей населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО (возложение специальных обязанностей). Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Реклама

Так, согласно обнародованным на сайте госкомпании НАК данным, цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). НДС составляет 428,456 гривен. Поэтому конечная стоимость природного газа составит 2 570,736 грн.

При этом, напомним, совсем скоро у украинцев появится возможность сменить поставщика газа, чтобы не платить слишком много за его "доставку".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), уже с 1 июля в стране должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Предполагается, что розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.

В тренде Ужесточение штрафов за ЖКХ-долги: эксперты нашли проблему в законопроекте

О тонкостях этого вопроса сайт "Сегодня" писал в статье "Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ".

Реклама

Напомним, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама