В Украине подорожали доллар и импортный газ: итоги дня

Общество

80 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1 502 019 переселенцев или 1 227 144 семьи из Донбасса и Крыма по состоянию на 7 мая официально учтены по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

До 8,206 млрд куб. м увеличился объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 мая, по данным "Укртрансгаза". За сутки было закачано 49,54 млн куб. м газа, его отбора из хранилищ не было.На сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.

4063 человека задекларировали полученные в 2017 году доходы в размере 1 млн грн и более. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один налогоплательщик задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен. Наибольшее количество миллионеров – 2270 – составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Почти 44% от общего количества декларантов-миллионеров состоит на налоговом учете в Киеве – 1816 человек. Далее идут области: Харьковская – 299, Днепропетровская – 269, Киевская – 275 и Одесская – 207.

34 банка конкурсная комиссия Министерства финансов определила для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Ранее действовавший список уполномоченных банков отменен.

Будут повышены тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас власти решают, на сколько они должны быть увеличены.

С 1 мая в декларации о доходах, подаваемой для получения субсидий, необходимо указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, кто зарегистрирован по другим адресам. Причиной изменений является то, что есть немало семей, в которых муж прописан по одному адресу, а жена и дети – по другому.

Экономика

На уровне 26,3 грн на 7 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 11 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже к середине торгов в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 5 копеек до 26,29 грн.

1,5 тыс. субъектов хозяйствования сейчас осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через 6,6 тыс. АЗС и передают в ГФС данные по их реализации. В 2018 году проведено 88 фактических и 11 документальных проверок таких предприятий, во всех случаях установлены нарушения.Нарушителям доначислено налогов и штрафных (финансовых) санкций около 835 млн грн.

Сократился на 9,3% в январе-апреле в годовом исчислении транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы – до 4 млн 22,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные "Укртранснафты".

На 6,7% меньше в январе-апреле в годовом исчислении Украина импортировала нефтепродуктов – 2 млн 103,374 тыс. тонн (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.). Но заплатили за них на 14,2% больше – 1 млрд 321,538 млн долл. В деньгах доля импорта из РФ составила 39,28%, из Беларуси – 38,81%, Литвы – 9,11%, других стран – 12,8%.

По средней цене 309,9 долл. за 1 тыс. куб. м импортировали газ в апреле украинские предприятия, сообщило Министерство экономического развития и торговли.Таким образом, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года. Цена апрельского импорта газа оказалась на 12,9% выше, чем аналогичный показатель за март текущего года.

Мир

Для 155 видов украинских товаров приостановлено действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы. Причина такого решения США – недостатки с защитой авторских прав в Украине.

Половина респондентов заявила что продолжает использовать Facebook в том же объеме, что и раньше. Четверть опрошенных начала использовать соцсеть больше. 64% пользователей сообщили, что заходят в Facebook как минимум один раз в день, в марте таких было 68%. Четверть сообщили, что больше не используют Facebook или сократили время, проводимое в соцсети. Как сообщает Reuters, такой опрос проведен после скандала с CambridgeAnalytica, связанного с утечкой персональных данных пользователей Facebook.

78,2 млн смартфонов в первом квартале выпустила на рынок Samsung, она стала наиболее успешным на мировом рынке производителей смартфонов с долей 22,7%. Об этом говорится в исследовании StrategicAnalytics. Однако показатель Samsung оказался ниже на 2 млн по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. На втором месте – Apple. Ее показатели в этом году составили 52 млн смартфонов (15,1%). На третьем месте закрепилась китайская Huawei – 39,3 млн (11,4%). На четвертом китайская Xiaomi – 28,3 млн (8,2%), увеличившая результат прошлого года на 15,7 млн ед. На пятом месте китайская ОРРО Electronics – 24,1 млн (7%).