В Украине подсчитали пенсионеров и назвали средний размер пенсии

Информацию по состоянию на 1 июля опубликовал Пенсионный фонд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Количество пенсионеров в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составило 11,3 млн человек. Об этом 15 июля сообщается на странице Пенсионного фонда в Facebook, пресс-служба которого ранее отчиталась о финансировании июльских выплат.

При этом средний размер пенсии на эту дату находился на уровне 3006 грн.

Ранее новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 1 января 2019 года средний размер пенсии составлял 2542 грн, а к 1 марта вырос до 3033 грн.

Первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

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