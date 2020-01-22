В Украине появятся электронные акцизные марки: подробности

Фото: facebook.com/dubilet

Кабмин, который последовательно выступает за цифровизацию Украины, реализует пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени", – написал Дубилет в Facebook.

Он добавил, что внедрение электронной акцизной марки по примеру других стран потребовало бы больших затрат со стороны государства и со стороны бизнеса. Вероятно, на ее внедрение ушли бы годы.

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"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", – рассказал министр.

Это выгодно, поскольку бизнесменам не придется тратиться на приобретение нового оборудования.

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"А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", – заявил Дубилет.

"Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки. Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", – написал министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине переехала в тень. По подсчетам министра Дубилета, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени. Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд гривен в год.

Напомним, также правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Таким образом правительство сможет отменить 43 формы (всего их 110).А недавно Дмитрий Дубилет поделился курьезным рассказом о небывалой бюрократии между двумя государственными органами в Украине.





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