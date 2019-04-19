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В Украине прокомментировали "нефтяные" ограничения России

Сегодня, 11:42

В Нефтегазовой ассоциации Украины сообщили, грозит ли Украине дефицит топлива

Фото: Pixabay

Импорт российского дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украину с 1 июня будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. Изменения к постановлению правительства РФ от 18 апреля не означают, что "объемы топлива будут каким-либо образом ограничены".

Об этом информирует Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ).

"Украине не грозит дефицит топлива… Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной. На сегодняшний день критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения, пока не опубликованы", – сказано в сообщении.

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В НАУ добавили, что степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств: с 2017 года топливо поступает более чем из 10 стран с использованием всевозможных логистических схем.

"В случае задержки выдачи разрешений компаниям-поставщикам топлива рынок Украины быстро переориентируется на поставки из других стран: Беларуси, Польши, Румынии, Венгрии и других. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок", – говорится в сообщении.

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Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

В Министерстве экономразвития и торговли назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.

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Тег нефть, Россия, бензин, нефтепродукты, сжиженный газ, дизельное топливо, Нефтегазовая ассоциация Украины

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