Запрет РФ на поставки нефти в Украину: появился комментарий Минэкономразвития

В Министерстве назвали действия РФ "недружественными"

Фото: REUTERS / Christian Hartmann.

Новые экономические санкции против Украины, которые ввело правительство России 18 апреля, являются ожидаемыми.

Об этом говорится в комментарии Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины относительно "ограничения РФ поставок нефти и нефтепродуктов", обнародованного пресс-службой.

"Российская Федерация, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором, продолжает недружественные действия в отношении Украины... Отмечаем, что такие шаги со стороны Российской Федерации являются ожидаемыми", – сказано в нем.

МЭРТ также подчеркивает, что совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством финансов, Министерством инфраструктуры, Государственной фискальной службы и другими органами госвласти проведет дополнительную оценку действий РФ.

Чиновники также обсудят действия по минимизации возможных негативных последствий решения РФ для экономики Украины.

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Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

При этом с 1 июня 2019 года продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

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