В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий составляет 9307,13 грн. Об этом сообщается сегодня, 18 сентября, на странице Пенсионного фонда в Facebook, где ранее назвали численность пенсионеров в стране.

"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что показатель средней зарплаты за 2018 год для начисления пенсий был утвержден на уровне 7810,88 грн.

В предыдущем составе Кабмина заявляли, что в 2020 году размер наименьшей пенсии составит 1700-1750 грн, а до конца следующего года эта сумма может вырасти до 1900 грн.

Мы также писали, что Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

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