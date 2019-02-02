Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине

Через 7 месяцев заработает единый е-реестр больничных листов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2da/bce/5c52dabce10d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2da/bce/5c52dabce10d9.jpg 2019-02-02T07:00:00+02:00 Украина Через 7 месяцев заработает единый е-реестр больничных листов

Привычные бумажные больничные листы постепенно могут уйти в прошлое — в Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о едином электронном реестре листов нетрудоспособности. По мнению авторов документа, главная польза от новшества — станет невозможно купить больничный без обращения к врачу и минимизируется возможность нарушений при выдаче документа. Но эксперты говорят, что возможность коррупции останется на уровне врачей первичной медпомощи.

Что предлагают

Порядок выдачи больничных меняется кардинально: они не только станут виртуальными (хотя возможность распечатать документ на обычном листе бумаги предусмотрена по личному устному обращению пациента), но и будут более информативными, чем действующие. Так, помимо Ф. И. О. больного, даты его рождения, пола, места работы и сроков нетрудоспособности добавится его идентификационный код (при наличии), а также должность и идентификационный код врача, выдавшего больничный. Но самое главное — в реестре будут зафиксированы дата и время внесения в его базу данных информации об обращении пациента и решении врача о выдаче листа нетрудоспособности. То есть получить больничный "сегодня за вчера" даже за деньги не получится в принципе, что серьезно ударит по тем, кто захочет, заплатив, оправдать свой прогул "задним числом".

Замминистра соцполитики Николай Шамбир уверен, что переход к электронным больничным обеспечит невозможность их фальсификации и минимизирует возможность нарушений при их выдаче. Предполагается, что новшество начнет действовать уже с 1 сентября 2019 года, а расходы на создание и техподдержку реестра, по подсчетам специалистов Минсоцполитики, составят 9,49 млн грн. Из них 7,25 млн грн уплатит из своего бюджета Пенсфонд, который будет держателем реестра, остальное — международные финансовые доноры.

Механизм

Доступ к реестру будут иметь через электронную подпись уполномоченные лица Пенсфонда, Минздрава, Фонда по временной нетрудоспособности, врачи, выдающие больничные, и — что самое главное для отчетности болевшего — сотрудники отдела кадров предприятий и фирм.

Механизм такой: врач формирует больничный, указывая в нем диагноз в виде шифра (согласно медпротоколу), срок временной нетрудоспособности и заносит данные в реестр. Когда больничный закрывается, дата выхода на работу тоже фиксируется, а болевшему врач может выдать на руки либо уникальный номер больничного в реестре, либо распечатать документ полностью для облегчения его идентификации работодателем. Первые пять дней нетрудоспособности, как и сейчас, оплатит работодатель, последующие — Фонд нетрудоспособности, куда работодатель передаст информацию. То есть система будет работать, как и сейчас, только вместо бумажных больничных листов появятся электронные. Как объясняют в Минсоцполитики, выгода для работника в том, что он быстрее получит деньги по больничному, а для работодателя — что он не будет оплачивать поддельные листы нетрудоспособности, которые можно купить в интернете из расчета 200—250 грн за 3—5 дней болезни, причем датированные даже задним числом.

Мнение экспертов: "Услуги останутся, но подорожают"

Специалисты в IT-сфере признают, что при таком уровне защищенности е-реестров от взлома, как в госструктурах, взломать е-реестр больничных хакеру-дилетанту будет сложно, а заказчику — невыгодно, так как в большинстве случаев работа хакера обойдется дороже, чем заплатят по больничному. А вот человеческий фактор может работать, как и раньше, но только на уровне семейных врачей.

"Заболеть" задним числом не получится, но схема "коррумпированный врач—посредник—заказчик" сохранится, только расценки намного вырастут за риск, особенно если пациент не заключил договор с таким врачом, — говорит IT-эксперт Владимир Федоров. — С внедрением в рамках медреформы договоров с семейным врачом и подключением е-реестра больничных это легко можно будет выявить".

А вот терапевт высшей категории Эдуард Михайлов считает, что фиктивные больничные исчезнут:

"Мало кто из врачей станет рисковать своим именем и работой, ведь проверки обязательно будут. И если окажется, что доктор выдал больничный человеку, с которым он не заключил договор, его могут уволить и даже привлечь к уголовной ответственности за подделку документов (срок до 5 лет)".

В то же время Михайлов не исключает отдельных редких случаев, когда семейный врач согласится "помочь" с больничным своему пациенту за вознаграждение, если уверен в его порядочности. Документ будет, естественно, подлинный, но мнимый больной должен обязательно прийти на прием, либо вызвать врача на дом, чтобы при возможной проверке у проверяющих не возникло подозрений.

Напомним, более подробно о всех новшествах медреформы, которые ждут украинцев в 2019 году можно узнать в материале: Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине собираются ввести лицензии для врачей.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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