Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине заработали новые требования к качеству молока

16 июля, 17:24

Правила касаются всех операторов рынка молока и молочных продуктов

Фото: Pixabay

В Украине вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия о новых требованиях к безопасности и качеству молока, производство которого сократилось за шесть месяцев 2019 года, а также молочных продуктов.

Об этом 16 июля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Документ вводит надлежащую практику производства, переработки и введения в оборот молока и молочных продуктов, устанавливает критерии к сырому молоку, обуславливающие его пригодность для потребления человеком", – говорится в сообщении.

Новые требования касаются всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, но не распространяются на первичное производство для собственного потребления.

В ведомстве предполагают, что новые правила будут стимулировать повышение объема производства молока сорта "экстра".

"Переходный период для адаптации к новым правилам для операторов рынка, ориентированных на внутренний рынок, установлен до 2022 года", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

Мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег молоко, молочные продукты, госпотребслужба

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине заработали новые требования к качеству молока". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине стало выгоднее производить молоко

8 июля, 14:21

По словам эксперта, индекс прибыльности производства молока в июне вырос почти на треть

Стало известно место Украины в мировом рейтинге производителей молока

2 июля, 15:05

Украина имеет шансы нарастить долю в структуре мирового экспорта молока

Саудовская Аравия согласилась покупать украинское молоко

24 июня, 21:12

Компетентные органы согласовали необходимый ветеринарный сертификат

В Украине сократилось производство молока

18 июня, 04:04

Производство молока уменьшилось как на предприятиях, так и у населения

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Осознанное потребление: 10 важных правил

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Вот, что о характере мужчины расскажет кофе

Как воспитать ребенка лидером

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

10 оригинальных идей хранения чашек

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Отеки: как с ними бороться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь