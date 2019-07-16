В Украине заработали новые требования к качеству молока

Правила касаются всех операторов рынка молока и молочных продуктов

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В Украине вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия о новых требованиях к безопасности и качеству молока, производство которого сократилось за шесть месяцев 2019 года, а также молочных продуктов.

Об этом 16 июля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Документ вводит надлежащую практику производства, переработки и введения в оборот молока и молочных продуктов, устанавливает критерии к сырому молоку, обуславливающие его пригодность для потребления человеком", – говорится в сообщении.

Новые требования касаются всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, но не распространяются на первичное производство для собственного потребления.

В ведомстве предполагают, что новые правила будут стимулировать повышение объема производства молока сорта "экстра".

"Переходный период для адаптации к новым правилам для операторов рынка, ориентированных на внутренний рынок, установлен до 2022 года", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

Мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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