Визит Нетаньяху в Киев, расследование причин пожара в Одессе: итоги дня

Запасы газа в подземных хранилищах растут, а на валютный рынок пришло затишье

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Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали. Из-за неправильного обращения с оружием один военнослужащий погиб, трое получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

На 20-40 коп. за литр ряд сетей АЗС в Украине с 17 по 18 августа снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO. По состоянию на 19 августа средняя розничная стоимость автогаза составила 11,3 грн/л.

Украина и Израиль окончательно договорились решить проблему многочисленных отказов украинцам во въезде в Израиль. Об этом президент сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подробнее читайте в онлайн-репортаже - Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

15 млн грн средств по программе предоставления помощи в приобретении жилья для переселенцев "50 на 50" остаются неосвоенными. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.

По фактупожара в одесской гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство. В гостинице в ночь на субботу, 17 августа, погибли девять человек, еще 10 человек пострадали.

Национальная комиссия по реабилитации признала полностью реабилитированными шесть человек, пострадавших от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине. Принято решение о реабилитации: И. Мирона, И. Верменича, А.А. Кухарчука, В. Кухарчук, К. Шель, Л. Шель.

Экономика

Ослабил на четыре копейки до 25,18 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 августа.

Национальный банк на неделе с 12 по 16 августа сократил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 2,6 раза – до 59,8 млн долл. На прошлой неделе регулятор, как и неделей ранее, не продавал валюту. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,879 млрд долл., или в 12,6 раза.

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До 50% компенсации расходов на энергосбережение ОСМД смогут получать за счет Фонда энергоэффективности. Наблюдательный совет Фонда утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов. Уже с сентября ОСМД смогут подавать заявки.

Увеличились на 96%, до 17,17 млрд куб. м запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона. По состоянию на 17 августа запасы газа в были на 24,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с "Укрнафты" 547,1 млн грн в качестве возмещения налогового долга. С начала 2019 года и по состоянию на 1 августа компания нарастила налоговый долг перед госбюджетом до 15,8 млрд грн с 14,6 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова подписала протокол о внесении изменений в соглашение между Украиной и Сингапуром об избежании двойного налогообложения. Документ предусматривает расширение статьи "Обмен информацией".Это позволит улучшить сотрудничество между налоговыми органами обеих стран.

По цене 65 млн долларов Украина будет поставлять Перу самолеты Ан-178, которые победили в тендере по определению замены самолетам Ан-32Б, которые сейчас эксплуатирует национальная полиция Перу. Но итоги тендера пока не утвердил президент Перу.

Оставит без изменения, на уровне августа,"Нафтогаз Украины" в сентябре цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям.

1,48 млрд грн принес государству год малой приватизации. Состоялось 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие 2 317 участников, конкурировавших за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

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Составили 2,69 трлн грн объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных плательщиков, по итогам кампании декларирования в январе-июне, что на 4,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Плательщики Офиса обеспечили 79,6% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Они задекларировали 19,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,9 млрд, или на 11,2% больше начислений за аналогичный период прошлого года.

Мир

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье, 18 августа (по данным организаторов). Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако демонстранты все равно прошли по городским улицам. При этом, по версии полиции, в парке было 128 тыс. демонстрантов. Акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев.

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Выросла на 42% в первом финансовом квартале выручка китайского интернет-гиганта Alibaba Group – до 114,92 млрд юаней (16,74 млрд долларов). Чистая прибыль компании при этом увеличилась до 21,25 млрд юаней по сравнению. Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае выросла за квартал на 20 млн человек, до 674 млн пользователей.

Компания Tesla объявила о запуске сервиса аренды солнечных панелей для крыш жилых домов. Предлагаются варианты солнечной электросистемы на 3,8, 7,6 и 11,4 кВт.

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