Смертельный пожар в одесской гостинице: известно о новых задержаниях

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

По делу о смертельном пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе, жертвами которого стали девять человек, задержали еще трех человек. Об этом сообщает одесское издание dumskaya.net.

По данным журналистов, накануне, 18 августа, на всех объектах владельца сгоревшего отеля Вадима Черного, который был задержан ранее, провели обыски. В гостинице "Токио Стар" изъяли документы, деньги из сейфа на рецепции, обыскали номера. Кроме того, прошел обыск и в принадлежащих Черному апартаментах.

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При этом известно о следственных действиях и в гостинице "Зирка". Там была задержана управляющая отелем. Также известно о задержании двух техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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