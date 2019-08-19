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На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ

Сегодня, 07:34

Оккупанты обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия

/ Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 18 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды рядом Лебединского – из стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Песков – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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За прошлые сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

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С начала текущих суток противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого – гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Водяного – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в течении 17 августа оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Также, на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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