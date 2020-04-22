Во время пандемии в ряде стран мира будут установлены диктаторские режимы

Когда у власти нет эффективных решений, велик соблазн прибегнуть к арсеналу тоталитаризма

Карантин стал уникальным явлением для всего мира, в том числе и для Украины. Многие говорят, что после карантина мир уже не будет прежним, ведь изменится множество привычных процессов. Некоторые опасения у экспертов вызывает усиление роли государства во время пандемии, а именно, соблазн внедрить элементы тоталитарных практик. Подробности читайте в статье "Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертов".

"Многие люди останутся без средств к существованию, ожидается рост политического напряжения. Не исключено, что в ряде стран мира будут установлены диктаторские режимы. Возможны новые вооруженные конфликты и войны. Международные связи значительно ослабнут. Страны станут более закрытыми. Ряд стран введут визовый режим или ужесточат требования при получении виз", — прогнозирует независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пандемия коронавируса может изменить не только экономику ряда стран, но и политическую сферу. Более того, последствия кризиса могут ограничить гражданские права и свободы, на достижение которых пошли века человеческого развития. Многие государства под предлогом борьбы с эпидемией усиливают методы контроля за гражданами. Органы власти и правоохранительные органы получат полную информацию о передвижениях каждого человека, его покупках, контактах.

Напомним, всеукраинская перепись населения в 2021 году не состоится.

Также мы сообщали, что возможные ограничения выборного законодательства, например пятипроцентный барьер на местных выборах, обсуждаются парламентариями в кулуарах.

О том, какие страны уже ослабили карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

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