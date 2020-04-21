Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертов

Карантин стал уникальным явлением для всего мира, в том числе и для Украины. Многие говорят, что после карантина мир уже не будет прежним, ведь изменится множество привычных процессов. Сайт "Сегодня" решил узнать мнение политологов, экономистов, продюсеров и представителей IT-индустрии. Они солидарны в том, что карантин не пройдет бесследно.

Экономика и политика

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, прогнозирует ослабление карантина не раньше мая. Скорее всего, карантинные ограничения начнут ослаблять после майских праздников, возможно, 12 мая.

"Многие люди останутся без средств к существованию, ожидается рост политического напряжения. Не исключено, что в ряде стран мира будут установлены диктаторские режимы. Возможны новые вооруженные конфликты и войны. Международные связи значительно ослабнут. Страны станут более закрытыми. Ряд стран введут визовый режим или ужесточат требования при получении виз", — делится мнением эксперт.

Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан" также прогнозирует отмену карантина в Украине до середины мая, однако кардинальной смены привычных уставов не ожидает.

"Заявления о том, что мир никогда не будет таким, как до этого, мы слышали и после трагедии "9/11" (серия терактов 11 сентября 2001 года в США – Ред.) и после финансового кризиса в 2008 году, и после аннексии Крыма, и слышим сейчас. Журналистам и политикам нравятся клише, которые хорошо можно тиражировать. Поэтому мир будет таким, как и был до этого, разве что каждое правительство будет считать примером хорошего тона объявить об увеличении расходов на медицину", — говорит эксперт.

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Юрий Подорожний, политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, отмечает, что пандемия запустила очередной мировой кризис. Такие кризисы возникают каждые 10-15 лет, но мир испугался сегодняшнего кризиса в первую очередь потому, что ни одна система медицинского обслуживания не смогла адекватно ответить на пандемию.

"Коронавирус спровоцировал более глубокий экономический кризис, разгребать который общество будет дольше обычного. Но глубина и масштабы нам не известны. Ведь не понятно, смогут ли карантинные меры локализировать вирус, к тому же, не исключено, что мир ждет вторая волна. Но ведь и также возможно, что уже в ближайшее время появится вакцина, которая остановит кризис медицинский и, очевидно, спровоцирует экономический рост, вызванный простым оптимизмом. Произойдут ли изменения в мировой экономике? Да, произойдут, но причиной станет не вирус, а развитие колоссальными темпами информационных технологий, которым уже становится тесно не только в парадигме представлений об экономике, присущей второй половине ХХ столетия, но и – что очень важно – политике. А потому коронавирус и вся шумиха из-за пандемии — это скорее темный туннель между прошлой эпохой и новой. А потому рассуждать о том, как мы пройдем его, можно и нужно. Хотя бы для того, чтоб не наделать очередных ошибок", — говорит Подорожний.

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Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, говорит, что последствия карантина необходимо рассматривать лишь в комплексе с воздействием мировой экономической рецессии. Ведь уже сейчас ожидается всемирное падение потребительского спроса и доходов населения.

"Закроется или сократится ряд предприятий. В первую очередь – в сфере услуг. Работу потеряют миллионы сотрудников. В структуре экономики увеличится роль производственного сектора. На рынке труда усилится конкуренция за счет возвращения миллиона трудовых мигрантов, которые потеряют работу в Европе и России. Уменьшится приток валюты в страну от трудовых мигрантов, что опять же понизит потребительский спрос. После нескольких месяцев карантина могут измениться социальные привычки. Люди будут все так же часто мыть руки, меньше обниматься при встречах, часть рабочих контактов так и продолжится дистанционно", — говорит Попов.

Он добавил, что многие государства под предлогом борьбы с эпидемией усиливают методы контроля за гражданами. Органы власти и правоохранительные органы получат полную информацию о передвижениях каждого человека, его покупках, контактах.

"Возможно обязательное ношение смартфонов или аналогов сим-карт для определения геопозиции, как минимум могут надолго оставить обязательство носить с собой удостоверение личности и право патрулей проводить опрос, осмотр вещей и измерение температуры. Будет устанавливаться все больше камер слежения с расширенным функционалом. Можно ожидать всемирную кампанию по минимизации наличных расчетов. Это не только уменьшит риски передачи вируса через наличные, но и облегчит контроль госорганов за финансами граждан. Общество поддержит ограничение личных свобод в обмен на усиление защиты и безопасности. Можно прогнозировать постепенное снижение уровня демократии и политического плюрализма. Эта тенденция и так доминирует во всех соседних с Украиной странах и без карантина, соответственно, новые украинские власти смогут перенимать проверенный практикой опыт", — отметил Попов.

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Дмитрий Синченко, глава Ассоциации политических наук, предполагает, что эпидемия и карантин в Украине могут повлиять на проведение местных выборов.

"Судя по изменениям в бюджет, в этом году местных выборов ожидать не стоит. Административно-территориальную реформу парламент еще не провел, а избирательную, которая в значительной степени зависит от административно-территориальной, до сих пор не завершил. Все сроки были сорваны еще до возникновения проблемы с пандемией, а теперь есть удобная причина для того, чтобы местные выборы, вопреки нормам Конституции, просто не проводить", — говорит Синченко.

Эксперт добавил, что все идет к тому, что Украина начнет выходить из карантина с мая, постепенно, и к концу июня этот процесс завершится. Однако все может измениться, если в мае возникнет большая вспышка заболевания.

Бизнес

Наталья Мельникова, основатель MELNYKOVA PR&EVENT agency, говорит, что уже сейчас можно наблюдать, как просел рынок организации мероприятий и как он неспособен адаптироваться к новой реальности. Очевидно, что сезон упущен и осенью восполнен не будет.

"Потому что только так кажется, что все закончится в момент окончания карантина. На самом деле вирус будет продолжать свое распространение и уже сегодня многие говорят о возможной второй и третьей волне, а значит ивенты в привычном понимании в этом сезоне не вернутся. С точки зрения рынка пиара, мы наблюдаем, что эти услуги малый бизнес ставит на "стоп", и его главная задача – выжить, получить кэш тут и сейчас", — говорит Мельникова.

Антон Ковалишин, руководитель отдела по связям с общественностью поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, рассказывает, что за период карантина все больше потребителей коммунальных услуг начинают пользоваться дистанционными и онлайн-сервисами самостоятельно или через своих родственников.

"Оказывается, можно никуда не ходить и не стоять в очереди в банке, чтобы оплатить свет или передать показания счетчиков – все это можно сделать за минуту со смартфона из дома. Растет важность и понимание вопроса энергоэффективности. Во время карантина люди больше приходят к тому, что необходимо контролировать свое потребление энергоресурсов, искать способы оптимизации. Например, устанавливать двузонные счетчики электроэнергии, заказывать энергоэффективные наборы, которые позволяют до 50% сократить расходы на электричество, внедрять дома энергосберегающие привычки – вовремя выключать свет за собой, использовать эко-функции в электроприборах, выключать из розетки приборы, которыми не пользуетесь", — говорит Ковалишин.

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Игорь Городецкий, заместитель директора по вопросам производства государственной IT-компании ГП "Инфотех", отметил, что изменения, в первую очередь, должны коснуться малого и среднего бизнеса, которые карантин поставил перед проблемой организации удаленной работы своих бэк-офисов. Далеко не все смогли обеспечить сотрудникам возможность удаленной работы.

"Принимая во внимание прогнозы мировой медицины о том, что осенью мы можем столкнуться с повторной биологической опасностью, я думаю, что бизнес попытается учесть печальный опыт и сосредоточит свои усилия на том, чтобы дать возможность каждому сотруднику, использующему в своей работе компьютер, работать одинаково продуктивно дома и в офисе. Тут могут быть два основных пути развития событий: либо "уход" в облачные технологии, либо создание собственной инфраструктуры. А это значит, что на рынке повысится спрос на услуги всевозможных облачных сервисов – от услуг хранения информации до предоставления программных сервисов управления задачами, финансовыми и материальными ресурсами. Тем, кто не доверяет "облакам", придется раскошелиться на дополнительное сетевое и серверное оборудование, а также на программное обеспечение для автоматизации процессов полностью безбумажного документооборота, контроля исполнения (тайм-менеджмента), мониторинга состояния процессов и поддержки удаленных пользователей. Отсюда еще одно предположение: на рынке труда могут стать более востребованными системные администраторы", — делится наблюдениями Игорь Городецкий.

Галина Хейло, фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Совета Ассоциации украинских банков, также подтверждает, что основной тренд в финансовой среде для пользователей ­— онлайн.

"Если раньше была привычка или сомнения, то вирус их убил. Платить коммуналку, не выходя из дома, научили даже самых стареньких. Следующий тренд — в недалекой перспективе можно ждать полного отказа от наличных денег. И третье, что хотелось бы отметить, – будут стремительно развиваться дополнительные опции. Банк станет помощником в смежных сферах — вы хотите заняться благотворительностью, не забывать оплачивать онлайн-подписки, найти билеты в путешествия. Для этого не нужно будет обращаться в отдельные сервисы", — делится мнением Хейло.

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Культура

Владимир Яценко, соучредитель Limelite и Forefilm, представитель Украины в Европейском фонде поддержки кино Eurimages ("Евримаж"), продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое Поле", в комментарии "Сегодня" отметил, что киноиндустрия уже изменилась. После секвестра бюджета, Госкино получит финансирование в размере 455 млн грн — это минимальная сумма поддержки за последние 4 года.

"Это особенно досадная ситуация еще и потому, что европейские страны, наоборот, понимая важность культурной сферы и кино в частности, увеличивают финансирование для деятелей культуры. Ведь культура может отвечать на различные вопросы и, в том числе – как справляться с таким вызовом как коронавирусная пандемия. Пример фильма "Заражение" еще раз это подтвердил. Надеюсь, что, возможно, во втором полугодии власть пересмотрит свое решение и дофинансирует культуру. Потому что это очень важно, это критично для существования любого государства", — говорит Яценко.

Кинопродюсер добавил, что остается открытым вопрос кинопроката, т.к. они запланировали премьеру фильма "Атлантида", который завоевал Гран-при второй по значению секции Венецианского кинофестиваля 5 ноября.

"Пока не ясно, как в это время будут функционировать кинотеатры, как они переживут кризис и кто станет нашим конкурентом в прокате. Поэтому готовимся ко всему", ­— говорит Яценко.

Денис Иванов, директор дистрибьюторской компании "Артхаус Трафик", говорит, что сейчас индустрия кино переживает, наверное, один из крупнейших кризисов за всю историю кинематографа. Впрочем, если говорить об онлайн просмотрах, то положительная динамика, конечно, есть, ведь еще до коронавируса веб-ресурсы показали большой рост. По разным оценкам прошлого года рост составил 15-20%.

"Во время карантина онлайн-платформы, безусловно, увеличат свою аудиторию, в том числе это скажется и на украинском кино. Относительно тех фильмов, которые мы выпустили этой весной в диджитал-релизах, видим заинтересованность зрителя и хорошую динамику как по хитам ("Мои мысли тихие" и "Домой", вышедшие на OLL.tv) так и по лентам, которые уже выходили в диджитал ранее. Думаю, успешные позиции украинского кино в онлайне закрепятся, и легальный просмотр будет преобладать над пиратским. Я также убежден, что после снятия ограничений киноаудитория непременно вернется в кинотеатры, однако это займет довольно долгое время. Судя по тому, что происходит на китайском рынке, а также исходя из того, что карантин будут снимать постепенно, восстановление отечественного кинотеатрального рынка – вопрос не месяцев, а нескольких лет. Однако оно все равно состоится, и аудитория кинотеатров восстановится в течение года или двух", — прогнозирует Иванов.

Анастасия Комликова, член Национального союза композиторов Украины, говорит, что существенное уменьшение финансирования сфер культуры и образования — то, с чем придется жить нашему обществу после карантина.

"В краткосрочной перспективе подобные решения кажутся вполне рациональными, но в долгосрочной они приведут к имиджевым потерям на мировой арене (из-за невыполнения условий действующих международных проектов), свертыванию образовательных проектов национального значения, наконец, подняли вопрос соответствия форм и содержания обучения реалиям современного мира (в частности, проект "Новая украинская школа" и др.). На индивидуальном уровне сложное материальное положение украинцев ограничит количество посетителей концертно-театральных заведений, музеев, выставок. Это скажется на общем культурном уровне населения", — говорит Комликова.

О том, какие страны уже ослабили карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

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