Коронавирус и политика: под предлогом борьбы с эпидемией власти усиливают методы контроля за гражданами

Власти могут использовать пандемию для ограничения прав и свобод граждан, чтобы достичь своих политических целей

Пандемия коронавируса может изменить не только экономику ряда стран, но и политическую сферу. Более того, последствия кризиса могут ограничить гражданские права и свободы, на достижение которых пошли века человеческого развития.

Юрий Подорожний, политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, полагает, что причиной изменений в мировой экономике станет не вирус, а развитие колоссальными темпами информационных технологий, которым уже становится тесно не только в парадигме представлений об экономике, присущей второй половине ХХ столетия, но и – что очень важно – политике.

"Коронавирус и вся шумиха из-за пандемии — это скорее темный туннель между прошлой эпохой и новой. А потому рассуждать о том, как мы пройдем его, можно и нужно. Хотя бы для того, чтоб не наделать очередных ошибок", — говорит Подорожний.

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Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, отмечает, что многие государства под предлогом борьбы с эпидемией усиливают методы контроля за гражданами. Органы власти и правоохранительные органы получат полную информацию о передвижениях каждого человека, его покупках, контактах.

"Возможно обязательное ношение смартфонов или аналогов SIM-карт для определения геопозиции, как минимум могут надолго оставить обязательство носить с собой удостоверение личности и право патрулей проводить опрос, осмотр вещей и измерение температуры. Будет устанавливаться все больше камер слежения с расширенным функционалом. Можно ожидать всемирную кампанию по минимизации наличных расчетов. Это не только уменьшит риски передачи вируса через наличные, но и облегчит контроль госорганов за финансами граждан", — говорит Попов.

Он прогнозирует постепенное снижение уровня демократии и политического плюрализма. Эта тенденция и так доминирует во всех соседних с Украиной странах и без карантина, соответственно, новые украинские власти смогут перенимать проверенный практикой опыт.

Дмитрий Синченко, глава Ассоциации политических наук, предполагает, что эпидемия и карантин в Украине могут повлиять на проведение местных выборов.

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"Судя по изменениям в бюджет, в этом году местных выборов ожидать не стоит. Административно-территориальную реформу парламент еще не провел, а избирательную, которая в значительной степени зависит от административно-территориальной, до сих пор не завершил. Все сроки были сорваны еще до возникновения проблемы с пандемией, а теперь есть удобная причина для того, чтобы местные выборы, вопреки нормам Конституции, просто не проводить", — говорит Синченко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что всеукраинская перепись населения в 2021 году не состоится.

Также мы сообщали, что возможные ограничения выборного законодательства, например пятипроцентный барьер на местных выборах, обсуждаются парламентариями в кулуарах.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько раз в неделю можно выходить на улицу людям, которые находятся на самоизоляции.

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