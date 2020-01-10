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Все российские газопроводы в обход Украины: инфографика

10 января, 19:06

За 25 лет РФ построила 6 газопроводов в обход нашей страны

Фото: nord-stream.com

Фото: nord-stream.com

8 января российский газопровод "Турецкий поток" официально заработал:церемонию запуска провели с Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом Болгария и Турция начали получать российский газ в обход Украины еще до официального запуска этого газопровода.

Как можно судить из инфографики сайта "Сегодня", за последние четверть века Российская Федерация построила помимо "Турецкого потока" еще 5 газопроводов, по которым "голубое топливо" идет в обход не только Украины, но еще и девяти других стран Европы и Балтики.

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Как известно, строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" приостановлено из-за санкций, которые ввели США. Однако, с 1 января 2020 года газ уже официально пошел по первой нитке газопровода Eugal – продолжения "Северного потока – 2" на территории Германии до границы с Чехией.

.Напомним, ранее новости "Сегодня" также писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям, минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021–2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Россия Турция инфографика Владимир Путин транзит газа справка Сегодня

Источник: Сегодня

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