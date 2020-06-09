Всемирный банк спрогнозировал последствия коронакризиса: рост в 2021 году

Даже при пессимистическом сценарии в 2021 году ожидается рост экономики

Мировая экономика сократится в 2020 году на 5,2% в связи с пандемией коронавируса. Однако уже в 2021 году может "перерасти" кризис. Такой прогноз опубликовал Всемирный банк в отчете Перспективы мировой экономики.

"Сокращение мирового ВВП на 5,2% – этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия", – говорится в исследовании.

Во Всемирном банке считают, что пандемия ярко высветила настоятельную необходимость принятия политических мер по смягчению ее последствий, защите уязвимых слоев населения и усиления способности стран справляться с подобными событиями в будущем.

Реклама

"Кроме того, крайне важно решать проблемы, связанные с неформальными трудовыми отношениями и ограниченными масштабами систем социальной защиты, а также проводить реформы, позволяющие обеспечить уверенный и устойчивый рост экономики", – отмечают специалисты Всемирного банка.

Напомним, ранее Международная организация труда подсчитала, что из-за пандемии коронавируса как минимум 1,5 миллиарда сотрудников оказались под угрозой остаться без средств к существованию. Наибольшему риску подвергаются лица, которые трудятся нелегально, без официального оформления.

Во Всемирном банке считают, что сокращение дохода на душу населения ожидается во всех регионах.

Наиболее сильное – в странах с развитой экономикой. Там в 2020 году ожидается снижение экономической активности на 7%.

Реклама В тренде Эксперты объяснили, почему после карантина в Украине станет больше долгостроев

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется гораздо меньший спад по сравнению с развитыми странами – на 2,5%.

Согласно прогнозам, региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%, причем рецессия будет наблюдаться почти во всех странах. Однако даже при пессимистическом сценарии, который предусматривает повторную вспышку коронавируса в этом году, в следующем ожидается рост на 1%.

Реклама

"По сценарию, предполагающему постепенное сглаживание последствий пандемии, восстановление торговли и инвестиций, ожидается, что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6%. Экономика региона отличается открытостью для торговли и финансовых потоков, включая денежные переводы, а поэтому она уязвима к побочным эффектам глобальных потрясений. Кроме того, ожидается, что на темпах роста регионов, экспортирующих энергоресурсы, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, скажется сохранение цен на нефть на низком уровне", – рассказали в Всемирном банке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, уже сказался на экономическом положении ряда стран. Так, в первом квартале 2020 года показатели ВВП нескольких стран снизились на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Напомним, Европейская комиссия не утвердила выделение триллиона евро на создание фонда для восстановления экономики ЕС после коронавируса, остановившись на отметке в 750 млрд евро. Первоначальные оценки о нескольких триллионах евро, необходимых для преодоления последствий пандемии, оказались прогнозными и их серьезно уточнили.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама