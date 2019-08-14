Яйца дорожают, овощи дешевеют: как изменились цены в Украине за месяц

По данным аналитиков, цены повысились на яблоки и сахар, а на рис – снизились

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Цены на продукты питания в Украине в июле по сравнению с июнем снизились на 0,3%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он сослался на исследование, которое провели аналитики Ассоциации. При этом, по данным Госслужбы статистики, цены за месяц упали на 0,6%.

Как выяснили аналитики, больше всего в июле подешевели овощи: лук – на 28,1%, морковь – на 23,1%, свекла – на 16,2%, картофель – на 12,2% и капуста – на 8,5%.

Рис снизился в цене на 0,4%, свинина и молоко – на 0,3%, сметана, масло и сало – на 0,2%, а говядина, творог и сливочное масло – на 0,1%.

В то же время, по данным экспертов, на 12,7% подорожали яйца, на 5,9% – яблоки и на 2,8% – сахар. Также повысились в цене ржаной и пшеничный хлеб из муки высшего сорта, пшено (0,9%), пшеничный хлеб из муки первого сорта, макароны, куриная тушка, вареная колбаса и мороженая рыба (0,7%), батон (0,5%), гречка, мука и куриное филе (0,4%), а также манка и ячневая крупа (0,1%).

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"То есть продолжает расти хлебная корзина и крупы, за исключением риса. Ситуация на рынке круп немного изменится после нового урожая. Хлеб будет дорожать до конца этого года. Производителям яиц удалось переломить тенденцию к падению цены, и они будут дорожать все второе полугодие 2019 года. Овощи "борщевого набора" будут дешевыми до конца августа", – добавил Дорошенко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а годом ранее рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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Потребительская инфляция в годовом измерении в апреле составила 8,8%, в мае – 9,6%, в июне – 9%, а в июле – на 9,1%.

По оценкам Нацбанка, в 2019 году инфляция снизится до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. Однако опрошенные новостями "Сегодня" эксперты не разделяют оптимизма регулятора. Специалисты считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6-7%. Подробнее читайте в нашей статье: "Инфляция будет "разгоняться": эксперт озвучил прогноз роста цен в Украине".

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