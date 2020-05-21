Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

Украинцам, не имеющим права на постоянное проживание, можно только посочувствовать, говорит адвокат

После спадания пандемии коронавируса многие страны Европейского Союза снимают карантинные ограничения и приглашают украинцев к себе на сезонные работы. В ответ правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум – легальное трудоустройство наших соотечественников сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда, в противном случае обещая крайне осложнить украинцам выезд в ЕС. Могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки – об этом идет речь в авторской статье сайта "Сегодня".

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "єПраво", считает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

"С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не "на заработки", а на постоянное место жительства. Так вот, лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые "пермит", "пермесо" и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение", — объяснил Власюк.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу" .

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