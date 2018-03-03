Россия продолжает срывать контракт по транзиту газа – "Нафтогаз"
Подача газа в украинскую ГТС остается низкой, рассказал Перелома президенту
Украина увеличила подачу газа странам Европы из своей газотранспортной системы несмотря на понижение давления "Газпромом" на входе в украинскую ГТС. Об этом рассказал член правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома, докладывая о ситуации президенту Украины Петру Порошенко в диспетчерском пункте госкомпании-оператора ГТС "Укратрансгаз".
По его словам, российский газовый монополист продолжает несоблюдать условия транзитного контракта.
"Давление по состоянию на сейчас ниже, чем предусмотренное контрактом… При этом Украина полностью выполняет свои обязательства, и давление на выходе с ГТС, в странах Европы, выше, чем предусмотрено нашими контрактами. Это еще раз доказывает, что мы – надежный транзитер и будем таким оставаться в дальнейшем", – сказал Перелома.
Он отметил, что даже в случае невыполнений обязательств российской компанией, то украинская ГТС все равно будет работать стабильно.
"Если "Газпром" и в дальнейшем не будет выполнять контрактных обязательств, не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража, мы уверены, что мы будем обеспечивать надежную и стабильную работу газотранспортной системы", – заверил член правления "Нафтогаза".
Напомним, на днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.
В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".
В вою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.
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