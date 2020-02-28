Задолженность по зарплате за месяц не увеличилась: подробности

При этом год назад показатель задолженности был ниже

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2020 года не изменилась и осталась на прежнем уровне. Ее размер составляет 3,034 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля текущего года составила 1,902 млрд грн, что на 2,8% больше показателя на 1 января 2020 года.

При этом статистические данные не учитывают временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине выросла средняя зарплата, которая в январе 2020 года увеличилась на 16,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 10 727 грн.

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Также мы рассказывали, что каждый пятый работник в нашей стране трудится без официального оформления.

Граждане Украины, которым задержали зарплату, пенсию или стипендию, могут получить компенсацию. Правительство расширило перечень выплат, при несвоевременном получении которых украинцы будут иметь право на возмещение. "Сегодня" разбирались, сколько можно требовать, если не доплачивают положенное.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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