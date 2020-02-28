В Украине за год выросла средняя зарплата: детали

Украинцы, которым правительство пообещало улучшить условия труда, стали получать больше – средняя зарплата в январе 2020 года выросла на 16,3% по сравнению с прошлогодним показателем – до 10 727 грн. К таким выводам пришли в Государственной службе статистики.
По сравнению с декабрем прошлого года, размер средней номинальной заработной платы в январе 2020 года увеличился на 12,5%.
Таким образом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе текущего года оказалась в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4 723 грн.
Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2020 года составил 15 787 грн.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2020 года сотрудники налоговой проверили 501 предприятие в рамках кампании по легализации выплаты заработной платы и занятости населения. В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства (52% от общего количества).
Также мы рассказывали о том, что в ближайшие пять лет, до 2024 года, правительство намерено повысить уровень зарплат в сельской местности до уровня средней зарплаты по Украине.
А в целом, напомним, Кабмин хочет создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.
Президент Владимир Зеленский полагает, что скоро в Украине удастся остановить трудовую миграцию, в результате чего украинцы не будут уезжать на заработки.
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