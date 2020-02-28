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В Украине за год выросла средняя зарплата: детали

28 февраля, 17:44

Виктория Подолянец

В Госстате подсчитали, как изменился уровень средней зарплаты за год

Украинцы, которым правительство пообещало улучшить условия труда, стали получать больше – средняя зарплата в январе 2020 года выросла на 16,3% по сравнению с прошлогодним показателем – до 10 727 грн. К таким выводам пришли в Государственной службе статистики.

По сравнению с декабрем прошлого года, размер средней номинальной заработной платы в январе 2020 года увеличился на 12,5%.

Таким образом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе текущего года оказалась в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4 723 грн.

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Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2020 года составил 15 787 грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2020 года сотрудники налоговой проверили 501 предприятие в рамках кампании по легализации выплаты заработной платы и занятости населения. В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства (52% от общего количества).

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Также мы рассказывали о том, что в ближайшие пять лет, до 2024 года, правительство намерено повысить уровень зарплат в сельской местности до уровня средней зарплаты по Украине.

А в целом, напомним, Кабмин хочет создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

Президент Владимир Зеленский полагает, что скоро в Украине удастся остановить трудовую миграцию, в результате чего украинцы не будут уезжать на заработки.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Госстат рынок труда

Источник: Сегодня

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