Закон о "сплите": плюс или минус для потребителя

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Принятый Верховной Радой в целом закон о "сплите" (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по госрегулированию рынков финуслуг), может иметь разные последствия для потребителя.

Как известно, закон, который к слову пролежал в парламенте более трех лет, предполагает перераспределение регулирования небанковского финансового рынка. Функции ликвидированной Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, будут разделены между Национальным банком Украины (НБУ) и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). К первому перейдут страховые, лизинговые, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды, бюро кредитных историй, ко второй – негосударственные пенсионные фонды.

Аргументы против "сплита" сосредоточены вокруг несостоятельности НБУ.

"Национальный банк, как показал кризис 2014/15 годов, оказался абсолютно неспособен к качественному пруденциальному (дистанционному – Ред.) надзору за банковской системой", – говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его мнению, тому уровню, на котором находится финансовый рынок Украины, больше подходит отраслевая модель регулирования, а не "сплит".

"Мы – незрелый динамично развивающийся рынок, – объясняет эксперт. – Поэтому принятие "сплита" будет означать, что с одной стороны – произойдет зачистка небанковского финансового рынка, уничтожение нескольких сотен субъектов, – под заход крупных транснациональных холдингов, которые будут объединять банковское направление, страховое, операции на рынке ценных бумаг".

Для потребителей это будет означать подорожание финуслуг и снижение их качества из-за ослабления конкуренции, полагает Кущ.

С ним не согласен президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. Он говорит: на самом деле Нацкомфинуслуг продемонстрировала большую несостоятельность.

"У людей нет доверия к страховым компаниям. Многие на самом деле использовались [своими собственниками] для налоговой оптимизации", – сказал он.

Поэтому "сплит", в частности, позитивно скажется на страховом рынке.

"Переход страховых компаний под регулирование НБУ снизит некорректное использование страховых компаний, сделает сферу страхования более надежной", – убежден Козак.

Ранее в НБУ перечислили, какие выгоды от имплементации данного закона получат граждане.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно подписанному в конце 2018 года с Международным валютным фондом (МВФ) меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении, а принятие документа во втором чтении постоянно откладывалось.

Проект закона повторно был внесен 6 сентября 2019 года, и президент Владимир Зеленский призвал принять его до 1 октября.

В НБУ сообщили, что регулятор получит полномочия по регулированию небанковского финансового сектора с 1 июля 2020 года.

11 сентября в Украину прибыла миссия МВФ, а на следующий день начала переговоры. Какие вопросы будут обсуждаться на встречах, ранее раскрыл глава Нацбанка Украины Яков Смолий:

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