Вашингтон давит на Москву в Европе и на Дальнем Востоке в энергетической сфере и оборонке

Конгресс США / Фото: Facebook

Западные СМИ назвали три сектора экономики, где США серьезно теснят Россию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-07T04:30:00+03:00 Экономика Вашингтон давит на Москву в Европе и на Дальнем Востоке в энергетической сфере и оборонке

Борьба вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2", прокладываемого в обход Украины, предвосхищает конфронтацию между США и Россией в XXI веке.

Об этом пишет журналист Эдуард Штайнер для немецкого издания Die Welt, перевод статьи которого публикует Инопресса.

По его мнению, США вторглись в основную сферу россиян и с помощью технологии фрекинга им за почти 10 лет удалось стать важным игроком как на газовом, так и на нефтяном рынке.

"Настоящий прорыв в газовой отрасли произошел в прошлом году: увеличив добычу на 11,5% до 864 млрд кубометров, американцы не только достигли исторического максимума – они давно отправили многолетнего лидера Россию на второе место, – в 2018 году США впервые стали нетто-экспортером газа", – говорится в статье.

"Растет прежде всего экспорт сжиженного газа с помощью танкеров: в 2018 году он вырос в сравнении с предыдущим годом на 50%", – указывает издание.

"Но все это не сравнится с 200,8 млрд кубометров газа, которые в прошлом году поставила в другие страны Россия – в Европу и Турцию, так как других маршрутов экспорта нет. С начала экспорта сжиженного газа США в 2016 году по сегодняшний день в Европу было поставлено 10 млрд кубометров американского газа", – подчеркивает Штайнер.

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В то же время Штаты намерены с помощью фрекинга добыть больше газа.

"Используя аргумент о том, что Европе нужно освободиться от газовой зависимости от России, они продвигают свои интересы не только в Дании – они также приняли закон, который может быть применен против операторов "Северного потока – 2" и его спонсоров", – пишет Die Welt.

В тренде Западные СМИ назвали три сектора экономики, где США серьезно теснят Россию

Как подчеркивает издание, две энергетические державы вступают в конфликт не только в Европе, но и на большом рынке Китая, несмотря на то, что сейчас ведущую роль там играют мировые гиганты сжиженного газа – Катар, Австралия и Малайзия.

"США лишь постепенно заходят в отрасль. А вследствие обостряющегося торгового спора между США и Китаем, Пекин снова косвенно просигнализировал американцам, что извлечь выгоду из этого могут российские экспортеры газа. (...) Чем проблематичнее будут становиться отношения Америки и Китая, тем агрессивнее США будут проталкиваться на европейский рынок, прогнозируют аналитики", – говорится в статье.

"Интенсивный фрекинг в США изменил конкурентную борьбу не только в газовом секторе, но и в нефтяной отрасли, – продолжает издание. – Международное энергетическое агентство говорит о начале новой эры, ведь сегодня США стали крупнейшим производителем нефти в мире и обогнали таким образом классические добывающие страны – Саудовскую Аравию и Россию".

Если благодаря улучшению технологий добыча нефти станет для США еще более дешевой, цена на нефть продолжит падать, что даст ощутимую нагрузку на и без того ослабленный бюджет Саудовской Аравии и России, полагает автор статьи.

"Рынок оружия – третий крупный сектор, где Вашингтон и Москва вступают в экономическое противоборство. В отличие от газового и нефтяного секторов, это соперничество не ново. Но тенденции говорят о том, что США и здесь ограничивают возможности россиян. Как сообщил в марте Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI, с 2014 по 2018 год в сравнении с предыдущим пятилетним периодом США увеличили свой экспорт вооружений на целых 29% и занимают 36% мирового рынка. Россия, доля которой составляет 21% мирового рынка, занимает второе место, однако ей пришлось потерпеть ущерб и потерять, по данным SIPRI, 17%. Этому способствовали американские санкции, направленные против российского сектора вооружений. Также и американские санкции против "Северного потока – 2" должны теперь помочь в газовом состязании", – пишет Die Welt.

Подробнее о последствиях американских ограничений для "Северного потока – 2" читайте на сайте "Сегодня" - Санкции против "Северного потока – 2": смогут ли США "зарубить" планы России

Напомним, вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает добро на проект.

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