Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Заработать на хранении газа: сколько денег Украине принесет одно решение

29 мая, 18:56

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Топ-менеджер газового оператора рассказал о стратегической цели и еще одном решении, которое позволит заработать миллионы

Поддержка создания регионального газового хаба в Украине является одной из стратегических целей "Оператор ГТС Украины". Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

"Мы готовы брать на себя дополнительные задачи, если это упростит работу для наших клиентов, которые хотят хранить газ в Украине. По нашим оценкам, использование таможенного склада для хранения газа нерезидентами может дополнительно принести Украине (через компанию "Укртрансгаз") до 50 млн долларов уже в 2020 году", – сообщил Макогон в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила импорт природного газа на 59% – до 3,9 млрд куб. м.

Реклама

В частности, за 4 месяца 2020 года было импортировано 2,4 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 600 млн куб. м и 900 млн куб. м соответственно.

В тренде
В Украине резко подорожал евро, а доллар упал в цене

В первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия – Словакия.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ ГТС хранилища Оператор ГТС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубежЭкономика
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять