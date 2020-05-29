Заработать на хранении газа: сколько денег Украине принесет одно решение

Топ-менеджер газового оператора рассказал о стратегической цели и еще одном решении, которое позволит заработать миллионы

Поддержка создания регионального газового хаба в Украине является одной из стратегических целей "Оператор ГТС Украины". Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

"Мы готовы брать на себя дополнительные задачи, если это упростит работу для наших клиентов, которые хотят хранить газ в Украине. По нашим оценкам, использование таможенного склада для хранения газа нерезидентами может дополнительно принести Украине (через компанию "Укртрансгаз") до 50 млн долларов уже в 2020 году", – сообщил Макогон в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила импорт природного газа на 59% – до 3,9 млрд куб. м.

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В частности, за 4 месяца 2020 года было импортировано 2,4 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 600 млн куб. м и 900 млн куб. м соответственно.

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В первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте "Оператор ГТС" уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия – Словакия.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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