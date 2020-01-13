Зарплата министра энергетики: названа сумма

В министерстве, которое управляет энергетикой, недрами и экологией, рассказали о зарплате министра

Ежемесячный должностной оклад министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который занимался сложными газовыми переговорами с РФ, в октябре и ноябре 2019 года составил 16 000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемого им министерства.

В сентябре должностной оклад министра составил 14 476,19 грн. Суммарно за три месяца прошлого года должностной оклад Оржель заработал 47 476,19 грн.

Кроме того, ему начислили надбавку за выслугу лет на общую сумму 11 154,29 грн. С октября также министр начал получать надбавку за работу с документами, содержащими секретные сведения, и за это ему было начислено 8 838,10 грн.

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Также 16 000 в течение октября-ноября Оржель насчитали как надбавку за интенсивность труда, а также выдали чуть больше 500 гривен отпускных и 180 гривен индексации заработной платы.

В целом за сентябрь-ноябрь 2019 года Оржель получил 83 191,68 гривен заработной платы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, насколько увеличилась зарплата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня" рассказывал, что до работы в правительстве зарабатывал до полумиллиона в месяц, а сейчас его зарплата едва доходит до 40 тысяч гривен.

А о том, сколько из бюджетного "пирога" достанется на зарплаты врачам и учителям, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":

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