Зарплаты в Украине: в каких сферах лучше всего зарабатывают

Заработки в июле выросли почти во всех отраслях, однако гуманитарный сектор подкачал

Зарплаты украинцев продолжают расти: в июле они увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского. В каких сферах платят больше всего – разбирался сайт "Сегодня".

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В сравнении с июнем заработки в июле выросли во всех отраслях, кроме здравоохранения и образования. Самое большое падение у учителей – на 14,5% (до 9328 грн), у медиков – на 3,2% (8560 грн). В производственной, научной и технической деятельности заработки не изменились. Самое небольшое повышение зарплат за июль – в строительстве – на 3,1% (до 9948 грн), самое значительное – до 11,7% в общепите и отельном бизнесе (до 5815 грн). Но это более чем втрое меньше их июньского роста. В итоге, несмотря на почти 50% рост заработков в этой сфере после падения их в апреле, зарплаты и поваров, и отельеров пока на 15% ниже, чем год назад, в июле 2019-го.

Самые высокие зарплаты по итогам июля оказались в банковском секторе – 20 352 грн (+5,3%), потеснившем с первого места на второе IT-сферу – 19 789 грн (+4,6%). Далее идет сфера госуправления и обороны – 17 639 (+7,6%).

Самые низкие заработки, помимо отельного бизнеса и общепита, также в здравоохранении (8560 грн, или минус 3,2%) и образовании (9328, или минус 14,5%).

По сравнению с июлем 2919 года, помимо зарплат в общепите и отельном бизнесе, не восстановились после падения в апреле-мае 2020 года зарплаты на транспорте и связи (почта) – 96% от уровня прошлого года, и в легкой промышленности – 98,3%.

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Почти вышла на прошлогодний уровень оплата труда в машиностроении – 99,7%. Восстановили заработки металлурги, месяц назад также имевшие "минус" – теперь плюс 1,5% от уровня июля прошлого года. Больше, чем год назад, зарабатывают артисты и другие работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха – их заработки превышают прошлогодние на 13,5%, при том, что в июне был недобор почти в 10%.

Во всех остальных отраслях уровень оплаты труда вырос как по сравнению с июнем нынешнего года, так и по сравнению с июлем 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал, в каких областях Украины платят больше всего.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально ощутил повышение".

Как выросли с 1 сентября минимальные зарплаты и как они могут еще повыситься, смотрите в сюжете.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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