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Зеленский назвал условие для реальной конкуренции в энергетике

20 июня, 17:02

Нужно вернуть доверие к работе двух регуляторов, считает президент

Фото: Pixabay

Реальная конкуренция на энергетических рынках Украины невозможна без качественной работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве.

"Необходимо вернуть доверие к Антимонопольному комитету Украины и профессиональному регулятору энергетики. Без их качественной работы реальной конкуренции на рынке не будет", – сказал Зеленский.

Напомним, украинцы почувствуют преимущества конкурентного рынка после полноценного внедрения энергореформы с 1 июля. Тогда именно потребитель станет центральной фигурой – за него будут бороться производители и поставщики.


Также ранее стало известно, что Украинская энергобиржа (УЭБ) полностью готова к проведению торгов на электронных аукционах для продажи электроэнергии по двусторонним договорам с целью выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению.

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Глава биржевого комитета УЭБ отметил, что на аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии, чтобы пройти период перехода к новой модели рынка без повышения цен.

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Тег энергетика, конкуренция, АМКУ, Зеленский, энергорынок, НКРЭКУ, госрегулирование

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Источник:

Интерфакс-Украина

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