Зеленский назвал условие для реальной конкуренции в энергетике
Нужно вернуть доверие к работе двух регуляторов, считает президент
Реальная конкуренция на энергетических рынках Украины невозможна без качественной работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве.
"Необходимо вернуть доверие к Антимонопольному комитету Украины и профессиональному регулятору энергетики. Без их качественной работы реальной конкуренции на рынке не будет", – сказал Зеленский.
Напомним, украинцы почувствуют преимущества конкурентного рынка после полноценного внедрения энергореформы с 1 июля. Тогда именно потребитель станет центральной фигурой – за него будут бороться производители и поставщики.
Также ранее стало известно, что Украинская энергобиржа (УЭБ) полностью готова к проведению торгов на электронных аукционах для продажи электроэнергии по двусторонним договорам с целью выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению.
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Глава биржевого комитета УЭБ отметил, что на аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии, чтобы пройти период перехода к новой модели рынка без повышения цен.
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