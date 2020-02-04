Зеленский одобрил предоставление госгарантий по кредитам "Укравтодора"

Фото: "Укравтодор"

"Укравтодору" позволили брать кредиты под государственные гарантии с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о двух законах – "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" №467-ІХ и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-ІХ.

"Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей. Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени нахождения в пути в пункты назначения", – сказали в пресс-службе.

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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла два закона о предоставлении в 2020 году государственных долговых гарантий "Укравтодору". В них идет речь о том, чтобы разрешить дорожной службе привлечь финансирование на 19,27 млрд гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 году, и выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах говорили и с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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