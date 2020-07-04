Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что руководители банков, с которыми он встречался, не видят никаких рисков относительно девальвации гривны, связанных с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия.

Реклама

Об этом он заявил на брифинге в городе Южное, сообщает BBC Украина.

"Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких рисков. Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика", – сказал президент.

Ранее Зеленский также отметил, что не видит необходимости сдерживать курс гривни."Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая", - подчеркнул глава государства.

В тренде Штрафов не достаточно: в МВД хотят арестовывать пьяных водителей

Также глава государства провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре нового главы Национального банка.

Реклама

Ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. В частности, кандидатуру главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама