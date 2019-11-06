Зеленский посетил Харьков, курс доллара упал: итоги дня

Расходы на содержание Верховной Рады растут, а украинцы активно прививаются от гриппа

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Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Харьков представил нового и главу Харьковской области и посетил ряд оборонных предприятий, где получил "шокирующую" информацию о "Заводе Малышева".

Видео: president.gov.ua

Состоится в ноябре-декабре в 2020 году всеукраинская перепись населения. Такое решение приняло правительство.

По Киеву ограничат движение грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в час пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Об этом заявили в КГГА.

27 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура выпустили в Днепр в Запорожье в рамках экологической акции.

250 млн грн Кабмин предусмотрел на создание и функционирование Фонда национального богатства в проекте госбюджета-2020.

90 774 украинцев сделали прививки от гриппа с начала эпидемического сезона. Об этом сообщил Минздрав.

147 499 человек заболело за прошедшую неделю (28.10 – 03.11.2019) ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией) в Украине, из них 67% – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости пока на 19% меньше эпидемического порога по Украине.

21 случай заболевания дифтерией подтвержден в Украине по состоянию на 4 ноября. Об этом сообщили в Минздраве.

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Составят 2,001 млрд грн расходы государственного бюджета на аппарат Верховной Рады в 2020 году. По сравнению с первым чтением, госбюджета эти расходы увеличены на 1,7%. При этом расходы на обслуживание и обеспечение деятельности президента сокращены на 7,2% – до 913 млн грн. Также на 7,3% снижены расходы на обслуживание и обеспечение деятельности Кабинета министров – до 838,3 млн грн.

Минобразования приостановило аттестацию вузов в этом году. Это вызвано необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации, в том числе международных. Университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020 года. При этом сумма средств увеличится со 100 млн до 400 млн гривен.

Экономика

Укрепил на 6 копеек до 24,66 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 ноября. За неделю – с 31 октября по 7 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 34 копейки.

Впервые с мая 2019 года Минфин на аукционах предложил четырехлетние ОВГЗ на 2,5 млрд грн (по номиналу), однако спрос на них достиг 12,47 млрд грн, что позволило опустить ставку размещения до 13,38% годовых.

489,9 млрд грн налогоплательщики перечислили в бюджет за 10 месяцев текущего года, что на 69,4 млрд больше в годовом выражении. При этом уплачено налога на прибыль 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления по НДС с произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн или + 13,6%.

В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 грн в 2020 году, 14187 – в 2021 году, 16 047 – в 2022 году. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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216,7 млрд грн получили налогов и сборов местные бюджеты за 10 месяцев текущего года. В прошлом году на эту дату было 181,2 млрд грн.

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1,7 млрд долларов в эквиваленте поступили за январь-сентябрь 2019 года в Украину через системы перевода средств. Эта сумма на 4% меньше в годовом выражении.

140 млрд грн перечислено в пределах Украины за первые девять месяцев этого года, что на 35% больше в годовом выражении.

Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

4 млрд грн на программу финансовой поддержки аграриев предусматривает обновленный проект госбюджета-2020. Кроме того, 240 млн грн предусмотрено для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

20 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020), по состоянию на 5 ноября – на 5,5 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мир

1 млн евро выделило правительство Австрии на гуманитарную помощь жителей востока Украины и на разминирование Донбасса.

53,6% жителей Земли, или 4,1 млрд человек сейчас имеют возможность пользоваться интернетом. По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом. Самый высокий процент пользователей в Европе (82,5%), самый низкий – в Африке (28,2%).

Власти Ирана начали четвертый этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Президент страны заявил, что только в случае снятия всех санкций, Иран вернется к выполнению обязанностей по СВПД.

За 1 млн 452 тыс. фунтов стерлингов продана на аукционе Sotheby's в Лондоне бутылка шотландского виски Macallan, изготовленного в 1926 году и разлитого в 1986 году. Это новый мировой рекорд цены за бутылку алкоголя. Бутылка, выпущенная под этикеткой The Macallan Fine & Rare, разлита из бочки №263 при крепости в 42,6% и является одной из 40 бутылок, наполненных из этой бочки.

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