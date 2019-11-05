Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации

В частности, передать в Фонд госимущества на приватизацию 500 госпредприятий

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий относительно роста позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и внедрению рынка земли.

Об этом он заявил во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады Украины, которая состоялась в Офисе Президента, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову – министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – разработать план мероприятий относительно роста позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 года", – сказал Зеленский.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", – отметил Зеленский. Читайте также: Сколько Украина заработает на приватизации в 2020 году: Гончарук раскрыл сумму Реклама

Как отметил глава государства, Минэкономики должно до 31 декабря подготовиться к внедрению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений относительно предоставления разрешений на снятие и перенос плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

Министру финансов Оксане Маркаровой Президент поставил задачу до 31 декабря 2019 года создать благоприятные условия для предпринимателей посредством подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛД и смягчение их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также к марту следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

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Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года.

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Также Минэкоэнерго до конца года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль.

Кроме того, по заданию Президента, к концу следующего года Минэкоэнерго должно подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию Президент поставил задачу до конца года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

Также Криклий должен к 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 года и начать подготовку к конкурсам.

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении.

Также сообщалось, что 28 октября президент Владимир Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр". После нового года Государственное управление делами обещает направить на приватизацию еще девять объектов. Что именно хочет продать Офис президента, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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