Зеленский пригласил американцев добывать газ и нефть в Украине

Президент лоббировал интересы металлургии, энергетики и "Укрзализныци" на встрече с Помпео

/ Фото: president.gov.ua

Украина заинтересована в приобретении американских локомотивов, в привлечении к разработке нефтяных и газовых месторождений компаний из Штатов, а также в снятии торговых барьеров по импорту стали. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США", – сообщил глава государства.

Помпео ответил, что команды переговорщиков действительно обсудили ряд экономических вопросов и он видит возможности их дальнейшей реализации.

"Наши команды сегодня обсудили все возможности. Мы видим экономические возможности для прибытия американского бизнеса", – сказал госсекретарь США.

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Перечень вопросов в сфере экономического сотрудничества очертил президент Зеленский.

"Рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие, как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта", – подчеркнул президент.

Помимо этого, Зеленский призвал американский бизнес присоединиться к добыче природного газа и нефти в Украине.

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"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он.

Напомним, недавно стало известно, что в самых высоких кабинетах США вопрос добычи нефти в Украине обсуждалсяуже давно.

Кроме того, Зеленский добавил, что Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что договор на поставку тепловозов компании General Electric был подписан 23 февраля 2018 года между Укрэксимбанком и General Electric. Одновременно был подписан договор финансового лизинга между банком и "Укрзализныцей". Согласно с договорами, было приобретено 30 новых тепловозов американского производства. Они обошлись в 140 млн долларов. 30 локомотивов TЭ33AC были поставлены в Украину в прошлом году. Их окончательная сборка проводилась на "Крюковском вагоностроительном заводе". При этом локализация производства тепловозов в Украине составила около 10%. На данный момент все эти локомотивы работают в сети железных дорог Украины.

В декабре прошлого года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина готова купить еще 40 американских локомотивов, однако уровень локализации производства в Украине будет выше и составит 15% или более.

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