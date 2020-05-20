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"Нормальный человек": Зеленский оценил уволенного из таможни Нефьодова

20 мая, 13:36

Виктория Подолянец

Президент предложил экс-главе таможни должность в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский высказал поддержку бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову. Более того, он предлагал Нефьодову должность в Офисе президента. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, хороший, профессиональный, но едет контрабанда", – сказал Зеленский.

Президент считает, что на таможне, с учетом масштабов контрабанды, нужны более суровые методы контроля и досмотра – вплоть до создания военизированных отрядов для борьбы с контрабандой. Однако Нефьодов выступил против этой идеи.

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"Результат – минус десятки миллиардов гривен по году. Где нам брать эти деньги? " – задался вопросом президент.

При этом Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы Нефьодов остался во власти, и предложил ему должность в Офисе президента.

"Айтишников, которых он привлек к цифровизации таможни, министр цифровой трансформации Федоров всех оставил", – подчеркнул глава государства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Новая таможня создала уникальный сервис, который предоставляет информацию по 26 единицам измерения продукции, которая экспортируется из Украины или ввозится в страну. Очевидно, что новый портал начал разрабатываться во время работы Нефьодова на посту главного таможенника страны.

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Напомним, что 24 апреля Кабинет министров уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставки связаны с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители.

15 мая Коллегия Государственной таможенной службы прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

При этом сам Нефьодов считает, что несколько просевшие показатели таможни свидетельствуют не о меньшей эффективности работы службы, их причины кроются в ином – в ревальвации гривни и низкой инфляции, которые пришли на смену постоянной девальвации гривни и высокой инфляции.

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контрабанда таможня Владимир Зеленский дефицит бюджета Максим Нефьодов бюджет-2020

Источник: Сегодня

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