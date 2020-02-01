Земли на всех не хватит: с какой проблемой могут столкнуться украинцы

/ Фото: Pixabay

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Вокруг реформы рынка земли в Украине до сих пор не утихают страсти. А законопроект, который должен дать старт этой реформе, так до сих пор и не принят. Тем не менее, помимо открытия рынка земли остаются и другие проблемы. Так, например, одна из них связана с правом украинцев на бесплатную приватизацию земель. Сайт "Сегодня" рассказывает, почему земли на всех не хватит и как можно решить этот вопрос.

Какую землю можно бесплатно приватизировать

Как известно, каждый украинец, согласно 121 статье Земельного кодекса Украины, имеет право на бесплатную приватизацию различных категорий земельных участков:

для ведения фермерского хозяйства в размере средней земельной доли (пая) которая определяется как средняя по сельскому совету или району (от 1,1 гектара в Ивано-Франковской области до 8,8 гектара в Луганской области, в среднем по Украине – 4 гектара);

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2 гектаров;

для ведения садоводства – не более 12 соток;

для строительства, обслуживания жилья, хозпостроек в селах – до 25 соток, в поселках – не более 15 соток, в городах – не более 10 соток;

для индивидуального дачного строительства – не более 10 соток;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 1 сотки.

Стоит отметить, что речь идет о размере земель до указанного значения, т.е., к примеру, человеку не обязательно выдадут именно 2 гектара для ведения сельского хозяйства, это может быть, как 1,5 гектара, так и 0,5. К тому же воспользоваться правом бесплатной приватизации можно только один раз для каждой категории, поэтому не получится сначала взять определенное количество, а потом еще немного добрать.

Этим правом пользуется все больше украинцев, но если с приватизацией земель небольшого объема проблем не возникает, то вот с землями сельскохозяйственного назначения есть определенные трудности, ведь их попросту на всех не хватит.

Почему не хватает земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов недавно отмечал, что в Украине насчитывается около 40 млн граждан (по данным пробной электронной переписи – 37,28 млн), и каждый может получить до двух гектаров земель сельскохозяйственного назначения; получается, что для того, чтобы покрыть потребности всех, понадобится больше 80 млн гектаров земель, которых в Украине нет.

"В Украине 43 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения, из них 27 млн гектаров находится в частной собственности. У нас есть проблема на национальном уровне, потому что мы обещаем дать землю, которой нет", — говорит Милованов.

По его словам, проблема может быть решена двумя способами. Первый – это отбирание земли у кого-либо и ее передача в другие руки (хотя даже в этом случае ее не хватит). Второй способ – выкупать землю и выдавать по решению суда или по решению общественности. Министр отметил, что планируется использовать именно второй способ, ведь так происходило и в других странах.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, депутат от "Слуги народа" Николай Сольский отметил, что сейчас разрабатываются законопроекты, которые помогут урегулировать этот вопрос. В частности, планируется утвердить категории граждан, кому землю будут давать в первую очередь.

"Учитывая то, что это право уже введено, его нельзя полностью отменить, его можно только видоизменить, и над этим ведется работа", — подчеркнул Сольский.

В комментариях сайту "Сегодня" юристы рассказали, что с бесплатной приватизацией земель связано немало проблем. Виталий Панчик, юрист Юридической группы EUCON, отметил, что первая проблема заключается в ограниченности земельных ресурсов государства.

"С самого начала введения бесплатной приватизации соотношение между гражданами и землями, которые могли быть приватизированы, очевидно указывало на то, что не каждый успеет воспользоваться своим правом. Более того, каждый день количество граждан Украины, которые имеют право на бесплатную приватизацию, только увеличивается, в то время как площади земель для приватизации уменьшаются", — говорит юрист.

Но не все согласны с таким мнением. Олеся Романенко, управляющий партнер и руководитель практики земельного права OLSTEN PARTNERS LAW COMPANY, отмечает, что пока не проведена полная инвентаризация всего земельного фонда Украины, преждевременно делать выводы о нехватки земель.

"В разных регионах уровень обеспеченности земельными участками разный. Так, на юге Украины земельных участков на душу населения значительно больше, и именно там наибольший уровень передачи таких участков в собственность. Зато в западной части Украины население плотнее, а земельных участков меньше, поэтому и уровень отказов в передачи земли значительно выше", — говорит Романенко.

Почему сложно получить землю

Несмотря на то что приватизация земель вроде бы доступна каждому украинцу, далеко не все могут ею воспользоваться. Виной всему сложный бюрократический процесс и высокая коррупция, которая превращает бесплатную приватизацию в очень дорогую процедуру.

"Сам вопрос выделения земли является крайне коррупционоемким и далеко не всегда органы местного самоуправления выделяют землю в положенные законом сроки, зачастую вопрос умышленно затягивается", — говорит Ян Левитас, партнер JN Legal.

Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS, отмечает, что если человек захочет сделать все по закону и никому не давать взятки, он просто увязнет в судебных разбирательствах и так и не получит свою землю.

"Процедура приватизации земельных участков достаточно затратная, а ссылка на бесплатность носит фиктивный характер. В крупных городах за сопровождение процедуры приватизации "под ключ" специалисты в сфере оформления земли возьмут от 2 тыс. долларов. Даже если гражданин захочет оформлять землю самостоятельно,ему потребуются услуги землеустроителей, которые подготовят документы для приватизации (без этого никак не обойтись). Стоимость таких услуг в среднем составит 12 -20 тыс. грн", — говорит Максимов.

Юристы добавляют, что органы местного самоуправления умышленно затягивают процесс оформления земель, и получить участок на практике – очень сложно, земли чаще всего дают "своим" людям.

"В большинстве случаев земельные участки предоставляются лицам, не имеющим ничего общего с селом и сельским хозяйством. Они не проживают в сельской местности и никогда не работали на земле, главная цель этих людей — бесплатно получить землю и ее продать. То есть обычное обогащение. После получения такой земли в дальнейшем ее продают, так как мораторий на нее не распространяется. Поэтому и возникла ситуация сознательного сокращения свободных земель, а украинцы, проживающие в сельской местности, и те, которые действительно хотят работать на земле, не могут получить ее, так как свободных земельных участков уже нет", — поясняет Олеся Романенко.

Как решить проблему

Мнения специалистов о том, хватит ли земель для всех, разделились. Некоторые отмечают, что лозунги о нехватке земли – просто популизм, т.к. получить землю проблемно. Другие же говорят, что ресурсы в Украине ограничены, а желающих много. Так или иначе, эту проблему нужно урегулировать на законодательном уровне.

По мнению Олеси Романенко, в Земельный кодекс нужно внести изменения и четко прописать, при каких условиях, кому и в каком размере такие земельные участки могут быть переданы.

"К примеру, земли сельскохозяйственного назначения передаются при условии дальнейшей их обработки, обязательного проживания человека в селе и запрета продавать полученную землю в течение 5 лет", — говорит Романенко

Ян Левитас добавил, что пока неясно, каким будет механизм бесплатной приватизации земель после открытия рынка.

"Если смотреть на нынешнюю ситуацию, поводов для какого-либо ограничения выдачи земельных участков или уменьшения размеров выдаваемых участков нет, поскольку свободных земель в избытке. Гораздо более актуальным является вопрос прозрачности функционирования механизма бесплатной выдачи земли и борьба с коррупцией среди чиновников, не позволяющих гражданам реализовать предусмотренное законом право", — делится своим мнением Левитас.

Так или иначе, юристы уверены, что подход к бесплатной приватизации земель нужно кардинально менять. Виталий Панчик отметил, что наиболее конструктивным выглядит предложение о внедрении нормы бесплатной приватизации в денежном эквиваленте.

"Предположим, что законодатель установит денежное выражение нормы бесплатной приватизации на уровне 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В таком случае гражданин, который еще не воспользовался своим правом на бесплатную приватизацию, сможет приобрести земельные участки государственной и/или коммунальной собственности (независимо от их целевого назначения) с совокупной "скидкой" в 85 000 гривен (эквивалент 5000 НМДГ)", ­ поясняет механизм такого подхода Панчик.

Получается, что земли с такой большой скидкой смогут приватизировать те, кто в них действительно заинтересован. По мнению Панчика, предложенная схема приватизации будет справедливой и поможет снизить коррупционные риски.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали у украинцев, поддерживают ли они создание рынка земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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