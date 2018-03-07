Жить по-немецки: насколько супермаркет в Берлине отличается от киевского

Овощи в немецком супермаркете оказались заметно дороже украинских, как и мясо – зато выбор сыров был куда богаче

В новом сюжете цикла "Жить по-немецки" журналисты "Сегодня" сравнили стоимость и качество популярных продуктов в супермаркетах Киева и Берлина.

Журналисты посетили один из супермаркетов Берлина, в который местные жители приезжают, чтобы накупить продукты на неделю. Говорят, цены здесь средние, но на некоторые товары действуют постоянные скидки.

Овощи в немецком супермаркете оказались заметно дороже украинских. Так, килограмм самого дешевого картофеля стоит 1,86 евро – около шестидесяти гривен. Журналисты взяли овощи – мытые и отборные, а также лук и фрукты. При этом цены на бананы и яблоки – как в Киеве. Из хлебных изделий самая дешевая – чиабатта из пшеничной муки, которая в пересчете стоила около 25 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жить по-немецки: чем берлинские балконы отличаются от киевских

В супермаркете Берлина также огромный выбор сыров, причем деликатесные моцарелла или пармезан вполовину дешевле, чем в Украине. Вариантов сыра много: есть и с пряностями, и с орехами, и с травами. А 300 грамм маасдамера стоят 1,89 евро. Журналисты взяли также шесть яиц, сливочное масло и мясо – цены на последнее "кусаются", – выбрав полкило свиной вырезки за 3,08 евро.

Взяли также большую бутылку минеральной воды и пакет риса, килограмм. Весь пакет потянул почти на 18 евро – то есть, почти 600 грн.

Чтобы сравнить цены, журналисты отправились в киевский гипермаркет. Начали с украинского картофеля - его качество оказалось заметно хуже, однако и цена – в несколько раз ниже, как и на лук. Меньше стоили и украинские яблоки – 38,2 грн за килограмм.

А вот килограмм бананов вышел почти на пять гривен дороже. Сыр и масло в украинском магазине тоже дороже, чем в Берлине, однако мясо – заметно дешевле. Немного сэкономить можно и на минеральной воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украине дорожает еда: что будет с ценами на популярные продукты

В итоге пакет продуктов в киевском гипермаркете обошелся в неполные 323 грн, что почти вдвое дешевле, чем в Берлине.

При этом в Германии минимальная зарплата составляет 1498 евро – это более 49 тыс. грн. На нее, соответственно, можно купить 82 таких продуктовых набора – а на украинскую "минималку", которая составляет 3723 грн – только одиннадцать с половиной аналогичных наборов.

Впрочем, как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, минимальную зарплату в Украине будут повышать.